Nicolás Tagliafico krijgt lachers op de hand met Edgar Davids-bril

Dinsdag, 2 februari 2021 om 11:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:02

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nicolás Tagliafico kan ondanks zijn oogblessure nog wel luchtig tegen de dingen aankijken. De linksback van Ajax verscheen met een opvallend grote bril op zijn hoofd bij Ajax, tot hilariteit van enkele van zijn medespelers. Collega-verdediger Noussair Mazraoui filmde dinsdagochtend de binnenkomst van Tagliafico, die zijn duim opsteekt naar de camera. Het filmpje verscheen even later op de Instagram Stories van Mazraoui. De bril van de Argentijnse verdediger, wellicht op advies van de medische staf van Ajax, doet denken aan die van Edgar Davids. De oud-middenvelder heeft een oogziekte en droeg daarom tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang een speciale bril tijdens wedstrijden.

Tagliafico liep vorige week donderdag in de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1) een wond op onder zijn oog. De linksback en tegenstander Vangelis Pavlidis botsten met de hoofden tegen elkaar bij een kopduel. De verdediger van Ajax speelde aanvankelijk door. De bloeduitstorting onder het oog van Tagliafico werd echter steeds erger en in de 71ste minuut moest hij de strijd alsnog staken. De flankspeler miste door de kwetsuur het uitduel met AZ (0-3) van afgelopen zondag. Normaal gesproken is hij op tijd beschikbaar voor het bezoek van FC Utrecht aan Amsterdam van aanstaande zondag.