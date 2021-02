Feyenoord en Dirk Kuyt gaan per direct uit elkaar

Dinsdag, 2 februari 2021 om 11:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:20

De samenwerking tussen Feyenoord en Dirk Kuyt komt ten einde, zo maakt de club dinsdagochtend bekend. De voormalig aanvaller liep het afgelopen anderhalf jaar op veel plekken in de organisatie van Feyenoord mee en was trainer van de Onder-19. In goed overleg is het contract nu ontbonden, meldt Feyenoord.

"Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren", reageert de veertigjarige clubicoon op zijn vertrek. "Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."

Het nieuws komt enigszins onverwacht, want donderdagavond vertelde Kuyt bij Ziggo Sport dat hij binnenkort met Feyenoord om de tafel zou gaan om te bespreken 'op welke manier ik mijn trainerscarrière een vervolg ga geven'. Die uitspraak werd geïnterpreteerd als een teken dat Kuyt een nieuwe rol zou krijgen binnen de club, maar dat blijkt dus niet het geval.

Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, respecteert de keuze van Kuyt. "Als mens en als trainer heb ik Dirk heel hoog zitten. Dirk heeft besloten zijn eigen weg te volgen en dat is zijn goed recht. We wensen hem alle succes bij de volgende stap in zijn loopbaan. En wie weet komen wegen ooit weer samen waar ze nu scheiden."

Kuyt werd in de wandelgangen genoemd als potentiële opvolger van Dick Advocaat als hoofdtrainer. Feyenoord gaat echter in zee met Arne Slot, waardoor een eventuele aanstelling van Kuyt bij het eerste elftal ver weg is. Hij wil zich nu elders verder ontwikkelen als trainer, maar over zijn eerste vervolgstap is nog niets bekend.