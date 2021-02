Kira Winona komt met kritische reactie op transfer van Ajax

Dinsdag, 2 februari 2021 om 10:46 • Laatste update: 12:40

De komst van Oussama Idrissi bij Ajax lijkt niet goed te vallen in huize-David Neres. Ajax plaatste maandagavond een foto op Instagram om de komst van de aanvaller aan te kondigen en daar reageerde ook Kira Winona op. De vriendin van David Neres vraagt zich af of Ajax behoefte heeft aan Idrissi. "Hebben jullie nog meer spelers nodig in de voorhoede?" Idrissi wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Sevilla. Wellicht volgt aanstaande zondag al zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Er is geen optie tot koop opgenomen in de huurdeal.