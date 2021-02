Kieft verbijsterd: ‘Hoe kun je in godsnaam van dit Feyenoord verliezen?’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 10:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:50

Wim Kieft zag zijn oude club PSV zondagmiddag op pijnlijke wijze verliezen van Feyenoord (3-1) In De Kuip. In de nasleep van de topper in Rotterdam-Zuid richt de voormalig aanvaller zijn pijlen met name op Roger Schmidt. Kieft snapt er niets van dat de PSV-trainer met het materiaal dat voorhanden is in Eindhoven kan verliezen van een kwalitatief gezien veel mindere ploeg als Feyenoord.

"Hij is met veel tamtam binnengehaald, de grote Roger Schmidt. Die het allemaal heel anders zou gaan doen", zo opent de kritische Kieft in een video-item van Veronica Inside. "En ook heel anders zou gaan voetballen, terwijl we in Nederland geloof ik al tachtig jaar op dezelfde manier voetballen. En daar ook redelijk veel succes mee hebben behaald. En dat komt er totaal niet uit", aldus de analist, die gelijk een voorbeeld geeft. "Als je speelt met Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, daar zit voetballend gewoon helemaal niks in. Die jongens zijn hartstikke goed in de duelkracht en die winnen ze ook wel. Maar dat komt er gewoon helemaal niet uit."

Ook van het wisselbeleid van Schmidt bij PSV is Kieft bepaald niet onder de indruk. "Donyell Malen heeft geloof ik acht goals gemaakt", vervolgt de oud-speler zijn relaas. "Nog niet eens, het kunnen er ook zeven zijn. Dan denk ik: Dat is toch een jongen voor 20 à 25 goals. Maar als je die spelers elke keer maar uit hun ritme gaat halen door ze te wisselen. Bij Eran Zahavi dacht ik ook dat het wel weer even lekker ging, in januari begon hij goed. En goed in de 'zestien' ook. Noodgedwongen kan Schmidt nu niet om die twee (Malen en Zahavi, red.) heen, maar hij is ook in staat om die twee na 45 minuten er weer uit te halen en die Noni Madueke er weer in te zetten. En dan missen ze ook nog Cody Gakpo. Maar het valt voetballend allemaal niet mee, hè?", vraagt de teleurgestelde Kief zich hardop af.

'Roger Schmidt speelt met PSV niet het mooiste voetbal'

"En je móét tweede worden", verwijst Kieft naar de belangen op financieel gebied. "Minimaal, met die begroting die ze bij PSV hebben en hoe ze hebben geïnvesteerd. Nou, dat wordt nog een heel karwei." De oud-aanvaller kijkt overigens verder dan het in zijn ogen vreemde wisselbeleid in Eindhoven. "Het is ook kwaliteit, met die twee (Rosario en Sangaré, red.) die ik net noemde. Maar het is natuurlijk ook dat als je elke keer maar in een andere opstelling gaat spelen, en dat is nu even noodgedwongen, je krijgt ook nooit ritme. Je krijgt ook nooit een gevoel van samenwerking. En Schmidt vindt dat we hier veel spelen, maar volgens mij spelen we niet meer dan in Duitsland, hoor", benadrukt Kieft, die werkelijk niet kan begrijpen dat PSV van Feyenoord heeft verloren.

"Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je van dit Feyenoord verliest?", aldus de verbijsterde Kieft. "Die lagen helemaal in puin en waren rijp voor de slacht. En dan word je zó kinderlijk elke keer in de counter weggespeeld. Daar begrijp ik helemaal niks van. Het zijn wel de momenten dat het moet gebeuren natuurlijk. En ik vond het best een slechte wedstrijd hoor. We doen heel overspannen dat die topclubs tegen elkaar spelen. Nou, ik vond AZ - Ajax ook geen goede wedstrijd", zo besluit Kieft zijn analyse over de afgelopen speelronde in de Eredivisie.