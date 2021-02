‘Ik heb veel last gehad van incident met Perez, er kwamen bedreigingen’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 09:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:05

Nicky Siebert werd jaren geleden racistisch bejegend door Kenneth Perez, die destijds voor Ajax uitkwam. De tegenwoordig als analist werkzame Deen had al snel spijt van zijn uitlatingen en bood dan ook snel zijn excuses aan bij de assistent-scheidsrechter. Siebert accepteerde de woorden van spijt van Perez, maar had desondanks nog lang last van het breed uitgemeten incident in de Johan Cruijff ArenA.

"Dat was geen mooi moment. Ik heb er ook heel veel last van gehad", beaamt de afgelopen zaterdag afgezwaaide Siebert in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Er kwamen naar aanleiding daarvan nogal wat bedreigingen mijn kant op, terwijl ik part noch deel had aan wat er gebeurde. Dat heeft me wel geraakt en fors druk gezet op mijn gezin." Jaren later echter kijkt hij anders tegen de hele situatie aan. "Aan de andere kant zijn we nu tien jaar verder en ik vind het getuigen van karakter bij Kenneth, dat hij via social media mij heeft bedankt en succes in de toekomst heeft gewenst. Dat vind ik geweldig."

"Het is geweest. Hij kan het niet meer terugdraaien. Ik kan het niet meer terugdraaien. Hij heeft er ook heel erg mee gezeten. Ondanks dat heeft hij wel van zich laten horen. Dan toon je wel ballen. Dat is gewoon klasse", voegt Siebert daaraan toe. De assistent-scheidsrechter heeft buiten het voorval met Perez nooit echt met racisme te maken gehad rondom wedstrijden in het betaald voetbal. "Van de tribune hoorde je wel eens wat. Maar ik ben een mentaal sterke persoonlijkheid en laat me daardoor niet snel gek maken. Je denkt wel eens ’doe normaal’, maar verder heb ik er altijd goed mee om kunnen gaan. Het heeft me niet geraakt."

In tranen verlaat Nicky Siebert het veld. Heracles - FC Groningen was het laatste kunstje van de assistent-scheidsrechter. pic.twitter.com/gO2ILcy3DO — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

Siebert is van mening dat de KNVB op het gebied van onder meer racisme en huidskleur nog flink kan verbeteren in de komende jaren. "Iemand aanpakken op zijn huidskleur moet gewoon niet kunnen. Maar als we het over dit onderwerp hebben, vind ik dat de KNVB ook wel naar de eigen organisatie moet kijken. Ik vind dat daarin heel grote slagen te maken zijn. De KNVB is een vrij witte organisatie", zo geeft hij mee aan de Nederlandse voetbalbond. Siebert komt in dat kader gelijk met een voorbeeld op de proppen waardoor hij vindt dat er nog voldoende werk te doen is op het gebied van kansengelijkheid.

"Ik heb tegen Eric Gudde (directeur betaald voetbal, red.) gezegd: ’Je moet mij eens proberen uit te leggen waarom er maar eens in de vijf, zes, zeven jaar iemand met een niet witte huidskleur het betaald voetbal in komt als arbiter?’ Dat valt niet uit te leggen. Ik zie in het amateurvoetbal genoeg talenten met een andere achtergrond, waarvan ik denk ’daar moet de KNVB wat mee’, maar ik zie ze niet doorkomen", verzucht Siebert, die graag zou zien dat 'het scheidsrechterskorps meer een afspiegeling van de samenleving wordt'. "Het is zeker niet zo, dat ik alleen naar kleur kijk, want kwaliteit moet altijd leidend zijn. Maar ik zie genoeg talenten die toch niet doorbreken."