BILD: André Onana kan toptransfer naar Bundesliga maken

Dinsdag, 2 februari 2021 om 07:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:58

André Onana is volgens BILD in beeld bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub wil in de zomerse transferperiode een vervanger voor Roman Bürki aantrekken. De doelman uit Zwitserland voldoet naar verluidt niet aan de verwachtingen van de beleidsbepalers van de Bundesliga-club en daarom heeft men een zoektocht naar een nieuwe keeper gestart.

Onana is zeker niet de enige doelman die bij Borussia Dortmund in beeld is. Naast de Kameroens international maken ook Péter Gulácsi (RB Leipzig) en Odisseas Vlachodimos (Benfica) kans op een transfer naar die Borussen, die zesde in de Duitse competitie staan en in 19 competitieduels reeds 27 tegendoelpunten om de oren hebben gekregen.

Het is al langer bekend dat Onana graag een transfer van Ajax naar een Europese topclub ambieert. Vooralsnog toonde geen enkele club concrete interesse; het bleef bij oriënterende belangstelling bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. Ajax wil alleen medewerking verlenen indien een club met een marktconform bod komt.

Een zomerse transfer van Onana ligt voor de hand. Het contract van de doelman met de Amsterdamse club loopt immers volgend jaar zomer ten einde. Als Onana zijn contract niet verlengt, kan Ajax alleen komende zomer nog een mooie transfersom voor de doelman ontvangen.

Gulácsi beschikt over een transferclausule die geïnteresseerde clubs in staat stelt om komende zomer voor een vastgesteld bedrag van vijftien miljoen euro zaken te doen. Ook Vlachodimos heeft een clausule, zoals gebruikelijk in Portugal: zestig miljoen euro.