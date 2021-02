Geen terugkeer naar Nederland voor Zakaria Bakkali na verhuur

Dinsdag, 2 februari 2021 om 07:13 • Daniel Cabot Kerkdijk

Anderlecht verhuurt Zakaria Bakkali tot het einde van het seizoen aan Beerschot, zo melden de clubs via de officiële kanalen. Beerschot heeft ook een optie tot koop in de huurovereenkomst van de 25-jarige vleugelaanvaller. Bakkali werd recent met een overstap naar Sparta Rotterdam in verband gebracht.

Technisch directeur Henk van Stee bevestigde eerder tegenover het Algemeen Dagblad dat Bakkali door zijn zaakwaarnemer was aangeboden in Rotterdam-West. “Maar wij zijn heel duidelijk. We hebben geen geld om spelers te halen. Dat is alleen het geval mocht Abdou Harroui onverhoopt vertrekken. Bakkali is van harte welkom. Maar alleen als hij niks kost”, liet Van Stee weten. “Wij hebben tot dusver alleen geen idee hoe hij er fysiek voor staat.”

“Er was ook interesse uit de Eredivisie, maar Bakkali kiest ervoor om minuten en kansen af te dwingen bij Beerschot”, valt op de clubsite van Beerschot te lezen. “Zakaria heeft talent en kwaliteiten. Daar twijfelen we niet aan. Het is aan hem en aan ons om hier een succes van te maken”, zegt trainer Will Still over Bakkali.

Bakkali speelde tussen 2008 en 2015 voor PSV, nadat hij was overgenomen van Standard Luik. Na 24 optredens in de hoofdmacht, waarin hij 4 keer scoorde, verliet hij PSV voor Valencia. In Spanje kwam hij tot veertig wedstrijden voor los Che en na een huurperiode bij Deportivo la Coruña, maakte hij definitief de overstap naar Anderlecht.

In zijn eerste seizoen bij Anderlecht kwam Bakkali nog geregeld in actie, maar de afgelopen anderhalf jaar speelde hij amper. Zijn contract loopt nog door tot medio 2022.