Liverpool zwaait Takumi Minamino een jaar na komst tijdelijk uit

Dinsdag, 2 februari 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:04

Liverpool verhuurt Takumi Minamino voor de rest van het seizoen aan Southampton, zo melden de clubs via de officiële kanalen. De aanvaller maakte een jaar geleden voor een slordige acht miljoen euro de overstap van Red Bull Salzburg naar Anfield, waar hij uiteindelijk maar vier keer aan het startsignaal van een wedstrijd verscheen.

“Takumi is een extra optie voor ons in aanvallend opzicht en beschikt zonder meer over het juiste profiel”, vertelt manager Ralph Hasenhüttl op de clubsite van the Saints. “Met Takumi hebben we een bredere selectie op een belangrijk moment. Ik kijk ernaar uit om met hem op het trainingsveld te gaan werken.”

Met Minamino heeft Southampton een vervanger aangetrokken voor Shane Long, die maandag naar Bournemouth vertrok. De club probeerde Ainsley Maitland-Niles over te nemen van Arsenal, maar de onderhandelingen liepen spaak en hij vertrok uiteindelijk naar West Bromwich Albion.

Minamino was in het tenue van Salzburg goed voor 50 goals in 121 officiële duels. In zijn eerste half jaar bij Liverpool kwam hij tot veertien optredens voor het team van manager Jürgen Klopp. Daar kwamen deze voetbaljaargang zeventien duels bij. Daarin was de Japanner goed voor vier doelpunten, waaronder één in de 0-7 overwinning van the Reds op Crystal Palace.