Schalke 04 doet direct na verkoop van Kabak zaken met Arsenal

Maandag, 1 februari 2021 om 23:18 • Jeroen van Poppel

Shkodran Mustafi vertrekt per direct naar Schalke 04, zo bevestigt de hekkensluiter van de Bundesliga. De 28-jarige centrale verdediger komt over van Arsenal, en zal het gat opvullen dat de naar Liverpool vertrokken Ozan Kabak heeft achterlaten. Schalke doet geen mededelingen over de betaalde transfersom, maar volgens ESPN bedraagt die twee tot drie miljoen euro.

Schalke-directeur Jochen Schneider legt uit waarom gekozen is voor de transfers van Kabak en Mustafi. "Je kunt deze veranderingen vanuit twee perspectieven zien: vanuit financieel oogpunt is de overdracht van Ozan Kabak heel logisch voor Schalke, zeker gezien de gevolgen van de coronapandemie", aldus Schneider. "Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we met Shkodran Mustafi een zeer goede centrale verdediger hebben kunnen aantrekken die de sportieve leegte zal opvullen die Ozan ongetwijfeld zal achterlaten."

De twintigvoudig international van Duitsland maakte in 2016 voor een bedrag van 41 miljoen euro de overstap van Valencia naar Arsenal, waar hij in zijn eerste drie seizoenen een vaste basiskracht was. Onder Mikel Arteta is Mustafi echter op een zijspoor beland en het zag er al langer naar uit dat hij the Gunners deze winter zou gaan verlaten. De reservespeler van Arsenal werd in de Engelse media ook kort bij Liverpool genoemd, maar uiteindelijk genoot Kabak de voorkeur van Jürgen Klopp om naar Anfield te komen.

Schalke, dat niet akkoord wilde gaan met het vertrek van Kabak voordat de deal van Mustafi rond was, haalt met de centrale verdediger een voormalig wereldkampioen in huis. Hij maakte onderdeel uit van de selectie van Duitsland op het WK 2014, waar de stopper drie wedstrijden in actie kwam alvorens hij geblesseerd raakte. Bij Arsenal kwam de achterhoedespeler in totaal 151 keer in actie; zijn optreden dateert van 26 december, toen hij een minuut voor tijd mocht invallen in het duel met Chelsea (3-1 winst).

Kabak, zevenvoudig international van Turkije, maakt in eerste instantie op huurbasis de overstap naar the Reds. Mocht de samenwerking van beide kanten bevallen, dan heeft Liverpool de mogelijkheid om na afloop van dit seizoen de koopoptie van 25 miljoen euro te lichten in de huurdeal met Schalke. De huidige verbintenis van Kabak bij de hekkensluiter in de Bundesliga loopt door tot de zomer van 2024. De verdediger was vorig jaar zomer ook al in beeld bij Liverpool. Schalke vroeg destijds 35 miljoen euro, al ging een deal uiteindelijk niet door.