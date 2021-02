V/d Gijp: ‘Als hij sneller was, had hij veertien jaar bij Barcelona gespeeld'

Maandag, 1 februari 2021 om 22:48 • Laatste update: 22:50

Daley Blind speelde zondag in het gewonnen duel met AZ (0-3) op de linksbackpositie bij Ajax. Dat was een uitstekende zet van trainer Erik ten Hag, zo geven de heren van Veronica Inside maandagavond te kennen. René van der Gijp stelt dat de 62-voudig international veertien jaar lang bij Barcelona of Real Madrid in het eerste zou hebben gespeeld, als hij wat sneller was geweest. Ook Johan Derksen steekt de loftrompet over Blind, die bij Oranje altijd de voorkeur zou moeten krijgen boven Owen Wijndal van AZ.

"Het pakte geweldig uit om hem op die positie neer te zetten", begint Derksen zijn lofzang over de verdediger van Ajax. "Als je de kwaliteiten van Blind wil benutten, dan moet je hem een plek in het veld geven waar hij veel de bal heeft. Hij kreeg alle ruimte aan de linkerkant, waar hij echt fantastisch speelde. In het centrum wordt hij vaak op snelheid geklopt, maar als linksachter haalt hij het maximale uit zichzelf."

Van der Gijp sluit zich volledig aan bij zijn collega en is van mening dat de 28-jarige verdediger vaak ten onrechte wordt bekritiseerd. “Je kan het wel eens hebben, hé, dat mensen meer letten op de dingen die hij niet kan dan op de dingen die hij wel kan. Maar als je gaat kijken naar wat hij wel kan: man, elke bal die hij geeft is gewoon altijd goed. Ja oké, hij is misschien inderdaad iets te langzaam. Het is gewoon echt, echt een hele goede speler. Ik weet ook wel dat hij niet de snelste is. Maar als Blind sneller geweest zou zijn, zou hij gewoon veertien jaar lang in het eerste van Real Madrid of Barcelona hebben gespeeld”, durft de analist te stellen.

"Sowieso", vindt ook Hans Kraay junior, die van der Gijp vervolgens aanvult. “Hij heeft natuurlijk een geweldige pass, hij staat bijna altijd goed, hij kan inschuiven en voor zijn hartproblemen was hij ook nog eens enorm agressief. Blind had wel even tijd nodig om weer terug op zijn oude niveau te komen, maar inmiddels zit hij zeker weer op dat niveau.”

Wanneer Wilfred Genee vraagt of Blind in Oranje de voorkeur moet krijgen boven Wijndal, zijn de tafelheren eensgezind. "Ja, dat moet altijd Blind zijn", zegt Derksen. "Wijndal is een talent, maar verdedigend laat hij nogal vaak de nodige steken vallen", refereert de voormalig hoofdredacteur aan een zwakke verdedigende actie van de linksback tegen Ajax. "Hij draait gewoon zijn hoofd weg! Moet je nou kijken, man", spreekt Derksen zijn verbazing uit over het moment dat Antony de openingstreffer maakte. "Hij doet gewoon niks. Wijndal heeft natuurlijk wel wat, maar hij heeft ook een hele hoop niet, als je dit zo ziet."