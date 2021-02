Derksen heeft het gehad met ‘gespleten persoonlijkheid’ van Feyenoord

Maandag, 1 februari 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:39

Johan Derksen heeft maandagavond in Veronica Inside uitgehaald naar Steven Berghuis. De analist heeft zich gestoord aan de geïrriteerde reactie van de aanvoerder van Feyenoord op Hans Kraay junior na afloop van de gewonnen topper tegen PSV (3-1). "Ik vind: hij manifesteert zich een beetje als een gespleten persoonlijkheid", aldus Derksen.

Berghuis kreeg na de wedstrijd van Kraay junior te horen dat 'hij er hard voor moest werken' en reageerde als door een adder gebeten. "Heb je mij niet gezien tegen Ajax, dan?", aldus de felle Berghuis. "Tegen Nicolás Tagliafico. Of tegen Owen Wijndal. Ik bijt nu van me af, maar ik ben dat stempel een beetje zat. Je vraagt of ik hard gewerkt heb. Doe ik dat niet elke wedstrijd? Elke wedstrijd werk ik hard, Hans."

Derksen vond het een overdreven reactie. "Het is 'Jantje huilt, Jantje lacht', maar ook als speler: het ene moment kan hij alles, het andere moment sjokt hij met hangende schouders lusteloos over het veld", aldus de analist. "Het is niet iemand waar je op kunt rekenen. Hij heeft zich helemaal bemoeid met al die interne strubbelingen, want hij voelt zich als aanvoerder blijkbaar verplicht daartoe. Je merkt aan die jongen dat hij in beeld een verhaaltje houdt dat hij gek is van Dick Advocaat, en 'fantastisch, we staan achter de trainer', maar dat hij er eigenlijk heel anders over denkt. Je proeft aan hem dat hij het tegenovergestelde meent."

Volgens Derksen had Kraay junior anders moeten reageren op Berghuis. "Die jongen zit gewoon niet goed in een vel. Dat zie je aan zijn reactie op een hele normale vraag van Hans. Hans had moeten zeggen: 'Nou nee, er zijn wedstrijden dat je helemaal niet hard werkt. Tegen sc Heerenveen (3-0 verlies, red.) heb je je plicht verzuimd, toen stond je aan de basis van de nederlaag.'"

Vorige week zei Berghuis in de media dat hij soms moderne zaken als videoanalyses mist bij Feyenoord. "Ik vind het allemaal gelul", reageert Derksen daarop. "Dat is dat trendy gelul, want alle trainers die niet gevoetbald hebben, lopen allemaal met zo'n laptop, en dan hebben ze alles in beeld en zo... Advocaat heeft al aangetoond dat zijn werkwijze bijzonder succesvol is bij die middelmatige spelers van Feyenoord."

De huidige assistenten van Advocaat, Cor Pot en John de Wolf, kunnen volgens Derksen niet eens een laptop bedienen. "Cor Pot schrijft nog ansichtkaarten", grapt hij. "Dat is het lastige: spelers hebben altijd wat te zeiken, dan verliezen ze een paar keer. Ik heb toen ze al die wedstrijden wonnen niemand horen zeiken over videoanalyses. Ze verliezen drie keer, wat heel normaal is voor een team als Feyenoord, en het gelul over videoanalyses begint. Dan denk ik: Dick, stel een lul aan met een laptop, en geef ze videoanalyses."