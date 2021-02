Snoeiharde knal van Koopmeiners helpt Jong AZ voorbij FC Eindhoven

Maandag, 1 februari 2021 om 20:54 • Laatste update: 20:57

Jong AZ heeft maandagavond een minimale zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Michel Vonk in het eerste bedrijf op een 0-1 achterstand tegen FC Eindhoven, maar die werd na rust omgebogen in een zege: 3-2. Met de overwinning verlengt de beloftenploeg, die zeventiende staat, de slechte reeks van nummer twaalf FC Eindhoven, dat voor de zesde keer op rij niet wist te winnen.

Het duel begon veelbelovend voor de Alkmaarse beloftenploeg, die in het openingskwartier al drie keer gevaarlijk werd. Eerst schoot Kenzo Goudmijn in de tweede speelminuut een vrije trap over het vijandige doel; vervolgens was het Jelle Duin die na een goede steekpass van Maxim Gullit net niet wist te scoren. Even later kreeg Duin nogmaals een grote kans om zijn ploeg van dichtbij op voorsprong te zetten, maar de goed keepende Ruud Swinkels bracht fraai redding.

Hoewel Jong AZ de overhand had in de eerste fase van de wedstrijd, was het Eindhoven dat na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Jort van der Sande kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en leverde een voorzet op maat af bij Hugo Botermans, die van dichtbij eenvoudig kon binnenschieten: 0-1. De openingstreffer volgde kort nadat Joey Slegers namens Eindhoven oog in oog met doelman Beau Reus het doel niet wist te vinden. Enkele minuten na het doelpunt van Botermans dacht Zakaria Aboukhlal de stand al gelijk te trekken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten na de thee vond de beloftenploeg dan toch de gelijkmaker waar het, op basis van het spelbeeld, al enige tijd recht op had.

Na een overtreding van Dave de Meij mocht Peer Koopmeiners op de rand van het zestienmetergebied aanleggen voor een vrije trap, die hij snoeihard en via de binnenkant van de paal binnenschoot: 1-1. Daarmee was het hek van de dam, want halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg via een schot van binnen de zestien van Goudmijn op een 2-1 voorsprong. Twintig minuten voor het eindsignaal verdubbelde Jong AZ de marge. De Eindhovense defensie slaagde er niet in een voorzet van Emir Biberoglu weg te werken, waardoor Duin de bal voor zijn voeten kreeg en succesvol afdrukte: 3-1. De bezoekers deden nog wel wat terug: in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kopte De Meij uit een voorzet vanaf de rechterkant de 3-2 binnen.