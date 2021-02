Feyenoord stuurt overbodige Sven van Beek naar Willem II

Maandag, 1 februari 2021 om 20:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Sven van Beek vervolgt het seizoen bij Willem II. De 26-jarige centrumverdediger wordt door Feyenoord de rest van de jaargang uitgeleend. Van Beek is inmiddels hersteld van een zware enkelblessure en hoopt bij Willem II wedstrijdritme op te doen, om vanaf de zomer te gaan vechten voor een basisplaats bij Feyenoord.

In Tilburg wordt Van Beek herenigd met Zeljko Petrovic, die onlangs Feyenoord achter zich liet om hoofdtrainer van Willem II te worden. Petrovic was daarvoor in De Kuip de assistent-trainer van Dick Advocaat. Van Beek was de laatste anderhalf jaar zeer ongelukkig met blessureleed. De mandekker liep op 4 augustus 2019 voor het eerst een zware enkelblessure op. Een jaar later was hij hersteld, maar op 16 augustus 2020 ging het opnieuw mis.

Van Beek is na een nieuw half jaar revalideren hersteld, maar kwam bij Feyenoord niet in aanmerking voor speelminuten. Hij zat weliswaar sinds eind december weer bij de wedstrijdselectie, maar moest Uros Spajic, Marcos Senesi en Eric Botteghin voor zich dulden als het gaat om de plekken in het centrum van de verdediging. Van Beek staat op 116 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij 3 keer scoorde en 2 assists gaf.