FC Groningen presenteert met trots ‘een van de grootste Europese talenten’

Maandag, 1 februari 2021 om 20:25 • Jeroen van Poppel

FC Groningen is erin geslaagd om Paulos Abraham los te weken bij AIK, zo meldt de Trots van het Noorden via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller wordt in eerste instantie gehuurd van de Zweedse club en zal medio 2021 middels een verplichte koopoptie definitief eigendom worden FC Groningen. De transfersom bedraagt naar verluidt twee tot tweeënhalf miljoen euro.

Abraham, die in Zweden bekendstaat als een groot talent, zal bij het definitief worden van de transfer tekenen tot medio 2026. De Zweedse linksbuiten brak vorig jaar op zeventienjarige leeftijd door bij AIK en speelde zich direct in de basis. In totaal kwam Abraham in de afgelopen jaargang in 27 officiële wedstrijden tot 3 goals en 4 assists. "Het is bekend dat we al langere tijd op zoek waren naar een aanvallende versterking, maar hadden tot afgelopen weekend niet gedacht dat Paulos Abraham voor ons haalbaar zou zijn", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite van Groningen.

Maandag kwamen berichten naar buiten dat Feyenoord zich op het allerlaatste moment had gemeld voor Abraham, al ontkrachtte Voetbal International dat. "Dat we daar vlak voor het sluiten van de transfermarkt, met de nodige concurrentie op de loer, alsnog in zijn geslaagd, is heel bijzonder", weet Fledderus. "Paulos is pas achttien jaar, maar staat te boek als een van de grootste Europese talenten in zijn leeftijdscategorie. Als je op zo’n jonge leeftijd al een vol seizoen meedraait op het hoogste voetbalniveau van Zweden met een topclub als AIK, dan zegt dat veel over zijn potentie."

Fledderus noemt het vastleggen van Abraham zijn grootste inkomende transfer als technisch directeur van FC Groningen. "Een jongen met specifieke kwaliteiten; snel, een sterke dribbel en een goede individuele actie. Daarnaast is hij een echte teamspeler met een enorme werklust. Paulos is nog zeer jong en maakt voor het eerst de stap naar het buitenland. Hij zal tijd nodig hebben om zich aan te passen aan zijn nieuwe club en een nieuwe leefomgeving. Daarin zullen wij hem optimaal begeleiden, zodat hij alle mogelijkheden krijgt zijn talent verder te ontwikkelen en te groeien bij FC Groningen."