Willem II huurt doelman van Manchester City ter vervanging van Ruiter

Maandag, 1 februari 2021 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Arijanet Muric moet het keepersprobleem bij Willem II oplossen. De 22-jarige doelman wordt door de Tilburgers de rest van het seizoen gehuurd van Manchester City, zo bevestigt de Eredivisionist via de officiële kanalen. Muric was eigenlijk verhuurd aan het Spaanse Girona, waarvoor hij alleen in bekerwedstrijden in actie kwam.

Muric is niet helemaal onbekend met de Eredivisie. In het begin van het seizoen 2018/19 speelde de Kosovaar één wedstrijd op huurbasis voor NAC Breda, om vervolgens in augustus alweer teruggeroepen te worden door Manchester City. The Citizens deden dat vanwege de blessure van Claudio Bravo. Uiteindelijk keepte Muric de wedstrijden van City in de EFL Cup, om een jaar later aan Nottingham Forrest verhuurd te worden.

Willem II dacht afgelopen zomer met Robbin Ruiter zijn eerste doelman voor de komende jaren binnen te halen. De 33-jarige sluitpost kwam transfervrij over van PSV, maar wist niet helemaal te overtuigen en raakte begin januari bovendien geblesseerd. Sindsdien staat Jorn Brondeel onder de lat bij Willem II, met wie Muric de concurrentiestrijd aan zal moeten gaan.

Via Twitter kondigt Willem II aan dat er maandag vermoedelijk nog twee aanwinsten zullen worden gepresenteerd. Volgens Zweedse media hebben de Noord-Brabanders een bod uitgebracht op Max Svensson, een 22-jarige middenvelder van Helsingborgs. Verder zou Willem II nog op zoek zijn naar een nieuwe centrale verdediger.