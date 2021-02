FC Emmen huurt in Premier League concurrent voor Dennis Telgenkamp

Maandag, 1 februari 2021 om 19:22 • Jeroen van Poppel

Michael Verrips speelt de rest van het seizoen bij FC Emmen, zo maken de Drenthenaren bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige doelman wordt gehuurd van Sheffield United, waarvoor de Nederlander sinds zijn komst in 2019 één officiële wedstrijd speelde. Bij FC Emmen gaat Verrips concurreren met Dennis Telgenkamp voor een plek onder de lat.

Verrips debuteerde bij Sparta Rotterdam in het betaald voetbal, maar verliet die club in 2017 na slechts één wedstrijd voor een verhuurperiode bij MVV Maastricht. Daar maakte de goalie zoveel indruk dat KV Mechelen hem overnam van Sparta. Ook in België volgde al na een jaar een stap hogerop voor Verrips, die in de zomer van 2019 transfervrij naar Sheffield ging.

Bij Sheffield zat Verrips regelmatig op de bank als tweede doelman achter Aaron Ramsdale, maar zijn debuut in de Premier League volgde nog niet. Wel speelde Verrips één keer in de FA Cup. De laatste vijf officiële duels van Sheffield zat Verrips overigens al niet meer bij de wedstrijdselectie. Met het aantrekken van Verrips heeft FC Emmen nu vijf keepers onder contract staan: naast Telgenkamp spelen ook Felix Wiedwald, Stefan van der Lei en Robin Jalving voor de club.