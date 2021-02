PSV ziet middenvelder na mislukte huurperiode terugkeren

Maandag, 1 februari 2021 om 18:59 • Jeroen van Poppel

PSV heeft Dante Rigo teruggeroepen van zijn huurperiode bij ADO Den Haag. De 22-jarige middenvelder kwam onder trainer Ruud Brood niet meer in aanmerking voor een plek in de wedstrijdselectie en zal het seizoen afmaken bij Jong PSV. Rigo ligt in Eindhoven nog anderhalf jaar vast.

Rigo begon dit seizoen de eerste tien competitiewedstrijden van ADO Den Haag nog in de basis onder toenmalig trainer Aleksandar Rankovic. Nadat de Hagenaren in die serie wedstrijden slechts één keer wonnen, verdween de Belgische middenvelder uit beeld. Rigo viel nog twee keer in, maar behoorde de laatste drie wedstrijden niet eens meer tot de wedstrijdselectie.

In het begin van het seizoen 2018/19 kreeg Rigo onder trainer Mark van Bommel de kans om zich te bewijzen in het eerste elftal van PSV. De voormalig Belgisch jeugdinternational redde PSV in die periode met een late winnende treffer tegen Fortuna Sittard, maar raakte vlak daarna geblesseerd en verdween uit beeld. In totaal kwam Rigo in negen officiële duels uit voor PSV, waarin hij één keer scoorde. Voor Jong PSV staat de teller al op 63 officiële wedstrijden, waarin Rigo goed was voor 3 goals en 14 assists.