Loïc Tanzi noemt forse optie tot koop in deal tussen Ajax en Sevilla

Maandag, 1 februari 2021 om 16:15 • Chris Meijer

Oussama Idrissi arriveert maandag in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden. De 24-jarige vleugelaanvaller zal tot het einde van het seizoen worden gehuurd van Sevilla, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Volgens Loïc Tanzi, journalist voor RMC Sport, heeft Ajax een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst, al bedraagt deze maar liefst achttien miljoen euro.

Daarmee lijkt het erop dat Sevilla nog niet graag definitief afscheid neemt van Idrissi. Het management van de aanvaller laat aan het Algemeen Dagblad weten dat men bij de Spaanse club tevreden is over zijn ontwikkeling, maar dat er tegelijkertijd geconcludeerd wordt dat hij op dit moment baat heeft bij speelminuten bij Ajax. De vraag is in hoeverre hij deze veelvuldig gaat krijgen in Amsterdam, aangezien hij volgens de krant wordt gezien als een ‘breedteversterking’. Het is aannemelijk dat hij in de pikorde achter Dusan Tadic en Antony komt te zitten. Idrissi wordt de vervanger van Quincy Promes, die op huurbasis naar Spartak Moskou gaat vertrekken.

Het Algemeen Dagblad stelt dat het nog niet zeker of er een optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen. Tanzi meldt wél dat Ajax aan het einde van het seizoen Idrissi definitief kan overnemen, al moet daar diep voor in de buidel worden getast. De optie tot koop zou achttien miljoen euro bedragen. Als dit daadwerkelijk het geval is én Ajax besluit deze optie aan het einde van het seizoen te lichten, maakt Sevilla een winst van zes miljoen euro op Idrissi. AZ ontving een halfjaar geleden twaalf miljoen euro voor de zevenvoudig Marokkaans international.

Idrissi begon zijn profloopbaan bij FC Groningen. De buitenspeler kwam in 2015 over uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 52 competitieduels voor Groningen, waarin hij 12 keer scoorde. In januari 2018 maakte hij de overstap naar AZ en voor die club kwam hij in tweeënhalf seizoen tot 69 duels en 24 doelpunten, alvorens in 2020 voor circa twaalf miljoen euro over te stappen naar Sevilla. Zijn contract daar loopt door tot medio 2025. Hij speelde dit seizoen tien officiële wedstrijden voor de club, waarvan slechts drie in LaLiga. Scoren deed Idrissi dit seizoen niet voor Sevilla.