Borussia Dortmund en Neymar krijgen het met elkaar aan de stok op Twitter

Maandag, 1 februari 2021 om 15:45

Paris Saint-Germain leed zondag een verrassende nederlaag op bezoek bij FC Lorient: 3-2. Yoane Wissa vierde de gelijkmaker in de tachtigste minuut met een sneer aan het adres van Neymar, door in kleermakerszit te doen alsof hij mediteerde. Deze manier van juichen komt oorspronkelijk van Erling Braut Haaland. Toen PSG vorig seizoen Borussia Dortmund elimineerde in de achtste finales van de Champions League na een 2-0 zege in eigen stadion, namen verschillende spelers Haaland op de hak door zijn manier van juichen te imiteren.

Dat besloot Wissa op zijn beurt ook te doen richting de spelers van PSG na de gelijkmaker. Door een doelpunt van Terem Moffi won Lorient uiteindelijk in blessuretijd van les Parisiens. De laagvlieger vierde de overwinning op Twitter met een foto van de manier van juichen van Wissa. Dat bleef niet onopgemerkt bij Borussia Dortmund, dat het bericht van Lorient retweette en daarbij schreef: What goes around... De boodschap wordt afgesloten met een knipogende emoji.

Neymar reageert op zijn beurt weer op het bericht van de Duitse club. “U remember”, schrijft de Braziliaanse aanvaller van PSG bij een foto van de bewuste wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Daarop is te zien hoe Neymar de manier van juichen van Haaland imiteert.