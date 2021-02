Jeremain Lens offert deel van salaris op om Besiktas te kunnen verlaten

Maandag, 1 februari 2021 om 15:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:34

Jeremain Lens vervolgt zijn loopbaan op huurbasis bij Fatih Karagümrük, zo blijkt uit berichtgeving van de middenmoter in de Turkse Süper Lig. De 33-jarige aanvaller was bij Besiktas op een zijspoor beland en kiest derhalve voor een tijdelijke overstap naar de vorig jaar naar het hoogste niveau gepromoveerde club. Lens heeft bij Karagümrük zijn handtekening gezet onder een contract tot eind juni van dit jaar. Zijn verbintenis bij Besiktas loopt nog anderhalf jaar door.

De nieuwe werkgever van Lens is Besiktas dankbaar voor de soepel verlopen onderhandelingen rondom de transfer van de routinier uit Nederland. "Wij willen president Ahmet Nur Çebi van Besiktas hartelijk bedanken voor de hulp die hij ons heeft geboden tijdens de transfergesprekken. Daarnaast gaat onze dank uit naar Jeremain Lens zelf, die bereid is geweest een deel van zijn salaris op te offeren om naar onze club over te stappen." Lens maakt wellicht woensdagavond al zijn debuut voor Karagümrük in de thuiswedstrijd tegen Gaziantep F.K.

Jeremain Lens Karagümrük’te! Karagümrük’te transferler devam ediyor! Takimimiz, Besiktas’tan Jeremain Lens’i kadrosuna katti. Kariyerine dogdugu ülke Hollanda’da Ajax altyapisinda baslayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi. pic.twitter.com/Udr9DcbOk8 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 1, 2021

Lens kwam dit seizoen tot slechts twee optredens namens Besiktas in de Süper Lig, aangevuld met twee wedstrijden in Europees verband. Sinds zijn komst naar de Turkse topclub in 2018 kwam de 34-voudig international van het Nederlands elftal tot 102 duels (12 doelpunten en 20 assists) namens Besiktas. De geruchten over een tussentijds vertrek uit Istanbul doen al enige tijd de ronde. In de Turkse media werd begin januari gemeld dat Feyenoord de aanvaller wilde huren en de helft van zijn salaris zou overnemen. Lens kiest ondanks gesprekken met de Rotterdamse club nu dus echter voor een langer verblijf in Turkije.

Voor Lens is Karagümrük alweer zijn vijfde club in het buitenland. Naast Besiktas kende de geroutineerde vleugelaanvaller ook dienstverbanden bij Dynamo Kiev, Sunderland en Fenerbahçe. In Nederland kwam Lens uit voor achtereenvolgens AZ, NEC en PSV.