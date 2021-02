Arnesen zwaait ‘dribbelaar’ uit: ‘We hebben gekeken naar de beste oplossing’

Maandag, 1 februari 2021 om 14:46 • Rian Rosendaal

Marouan Azarkan verlaat Feyenoord en maakt het seizoen op huurbasis af bij NAC Breda, zo maken beide clubs maandag wereldkundig. De negentienjarige vleugelaanvaller verlengde vorig jaar zijn contract in De Kuip nog tot 2023, maar mag enkele maanden later in de Keuken Kampioen Divisie ervaring gaan opdoen. Azarkan is na Ramon Hendriks de tweede speler deze maand die Feyenoord op huurbasis inruilt voor NAC.

"We hebben samen met Marouan gekeken naar de beste oplossing voor hem nu Feyenoord Onder-21 geen wedstrijden kan spelen", verklaart technisch directeur Frank Arnesen de situatie rondom de jonge buitenspeler van Feyenoord. "Door verhuurd te worden, kan hij zich het komende half jaar beter en sneller doorontwikkelen." Azarkan debuteerde in september 2019 in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. De afgelopen maanden trainde hij mee met het elftal van trainer Dick Advocaat en in het thuisduel met Heracles Almelo (0-0) in december werd de aanvaller als invaller gebruikt.

Azarkan, die vanaf zijn tiende deel uitmaakt van de jeugdopleiding van Feyenoord, zat vorige week woensdag nog in de wedstrijdselectie voor het uitduel met sc Heerenveen (3-0 nederlaag). Advocaat gebruikte hem toen echter niet als invaller. NAC-coach Maurice Steijn is blij met de huurdeal met Feyenoord. "Marouan is een technisch vaardige speler. Een echte dribbelaar zogezegd. Hij kan zowel op links- als rechtsbuiten uit de voeten en is erg goed in de kleine ruimtes. We zijn blij dat hij morgen aansluit. Met zijn komst zijn nu vrijwel alle posities dubbel bezet en het is aan de spelers om de concurrentie aan te gaan en uit te vechten wie er moet spelen."

"Ik ben een creatieve aanvaller die graag rechtsbuiten speelt, maar ook links uit de voeten kan", benadrukt Azarkan zijn veelzijdigheid als aanvaller. "Ondanks dat ik niet de grootste ben, compenseer ik dat met techniek en snelheid. Ik houd ervan om mannetjes te passeren en de tegenstander op te zoeken. NAC is natuurlijk een geweldig mooie club die nog altijd bovenin meedoen. Het lijkt mij een heel mooi podium om mijzelf te laten zien. Het doel is natuurlijk promoveren met NAC", aldus de Feyenoord-huurling, voor wie het thuisduel met Almere City FC van maandagavond nog te vroeg komt. Hij maakt mogelijk zijn debuut voor NAC in de uitwedstrijd tegen Telstar van aanstaande zondag.

Feyenoord neemt op de slotdag van de transferperiode mogelijk ook nog afscheid van middenvelder Achraf El Bouchataoui, die volgens de Limburger door VVV-Venlo wordt gezien als de ideale opvolger van de naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrokken Evert Linthorst. Jordy Wehrmann, net als El Bouchataoui eerder dit seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, is eerder al gelinkt aan TSG Hoffenheim en De Graafschap. Advocaat verklapte na de 3-1 zege van Feyenoord op PSV van zondag dat Wehrmann 'wel met iets bezig is'.