Graziano Pellè kan Joshua Zirkzee dwarszitten

De kans is klein dat Danny Rose voor het sluiten van de transferwindow nog vertrekt bij Tottenham Hotspur. De vleugelverdediger heeft een overstap naar Turkije afgewezen, terwijl de gesprekken met West Bromwich Albion stukgelopen zijn. (Daily Mail)

Vitesse en ‘verschillende Nederlandse clubs’ zijn in de markt voor Anton Zinkovsky. De middenvelder van het Russische Krylja Sovetov Samara staat eveneens in de belangstelling van FK Khimki. (Sports)

Willem II heeft een bod van twee ton uitgebracht op Max Svensson van Helsingsborg IF. De Zweedse club mikt echter op een hogere transfersom voor het nog één jaar doorlopende contract van de middenvelder. (Sportsbladet)

Tegelijkertijd werkt Willem II aan de komst van een nieuwe doelman. De Tilburgers zijn in gesprek met Arijanet Muric, die eerder door Manchester City kort werd verhuurd aan NAC Breda. (Brabants Dagblad)