Vitesse sluit na mislukte flirts met topclubs alsnog deal in Engeland

Maandag, 1 februari 2021 om 14:01 • Rian Rosendaal

Max Clark is niet langer contractspeler van Vitesse. De Arnhemse club brengt op de slotdag van de winterse transferperiode naar buiten dat de linksback per direct overstapt naar Hull City, dit seizoen uitkomend in League One. Clark beschikte bij Vitesse nog over een contract tot aankomende zomer. De 25-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen onder trainer Thomas Letsch geen enkele keer in actie.

"We zijn er blij mee dat we deze deal hebben kunnen sluiten. In een lastige transferperiode is deze stap voor zowel de club als de speler de beste uitkomst. We wensen hem veel succes met de rest van zijn carrière", verklaart technisch directeur Johannes Spors het tussentijdse vertrek van Clark bij Vitesse. De linksback kwam sinds zijn entree in 2018 tot 57 wedstrijden in de hoofdmacht. Het vertrek van de Engelsman hing al enige tijd in de lucht. Vitesse bood hem vorig jaar zomer aan om het contract te ontbinden, maar daar ging Clark niet op in.

De nu vertrokken Clark, die al eerder uitkwam voor Hull City, moest bij Vitesse Maximilian Wittek en Million Manhoef voor zich dulden wat betreft de linksbackpositie. Clark werd vorig jaar zomer genoemd bij Leicester City, als mogelijke vervanger van de naar Chelsea vertrokken Ben Chilwell. Ook Liverpool, Tottenham Hotspur en Crystal Palace werden nog niet zolang geleden in verband gebracht met de Engelse verdediger, die nu dus op het derde profniveau terugkeert in zijn vaderland. Hij verbleef vorig jaar al enkele maanden in Engeland, terwijl zijn zaakwaarnemer er alles aan deed om een nieuwe club voor hem te vinden.

Vitesse nam eerder deze transferperiode ook al afscheid van de linksbenige vleugelaanvaller Filip Delaveris. Daartegenover stond de komst van verdediger Dominik Oroz en aanvaller Noah Ohio. Beide winteraanwinsten hebben inmiddels hun debuut gemaakt in de hoofdmacht van de huidige nummer drie in de Eredivisie.

