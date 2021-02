Gewezen toptalent worstelt en komt boven na rampjaar in Duitsland

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit Ethan Ampadu, die na een compleet mislukte huurperiode bij RB Leipzig nu steeds meer opbloeit bij Sheffield United.

Sheffield leek als hekkensluiter in de Premier League lange tijd op weg om met een bedenkelijk puntenaantal af te zakken naar het tweede niveau, maar de ploeg heeft de rug gerecht en maakt er nu het beste van. In januari werd gewonnen van Newcastle United en van Manchester United, waardoor men nu al beschikt over acht in plaats van twee punten. Ook Tottenham Hotspur (3-1) en Manchester City (1-0) hadden het recent behoorlijk lastig tegen the Blades, waar Ethan Ampadu een linie is teruggeschoven en sindsdien als verdediger een uitstekende indruk maakt. In het hart van de defensie laat hij eindelijk het hoge niveau zien wat experts al jaren van hem verwachten.

Ethan Ampadu presteert ondanks zijn gebrek aan lengte uitstekend in de defensie van Sheffield United.

De nog altijd pas twintigjarige Welshman debuteerde in 2017 als ‘jongen met de dreadlocks’ al op zeventienjarige leeftijd voor Chelsea, maar tot een grote doorbraak kwam het daar vooralsnog niet. Zoals zoveel jonge talenten kreeg hij weinig kansen op Stamford Bridge, waardoor hij in de zomer van 2019 instemde met een verhuurperiode. Hij had veel jonge Engelse talenten zien slagen in de Bundesliga en koos zeer bewust voor RB Leipzig. Die ploeg staat er immers om bekend jonge spelers kansen te geven en aantoonbaar beter te maken. Ampadu had echter zware concurrentie van Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lukas Klostermann en Willi Orban, hetgeen hem te machtig bleek.

In twaalf maanden tijd kwam de ook door rugblessures gehinderde Ampadu slechts tot vijf invalbeurten en drie basisplaatsen. Alleen in de achtste finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (0-1 winst) mocht hij negentig minuten blijven staan. “Dat was een verrassing voor me, want ik had al lange tijd niet gespeeld”, liet hij zich ontvallen aan The Athletic. “Gelukkig ging het die dag goed tegen Harry Kane en Heung-min Son, maar over het algemeen ben ik niet tevreden over mijn tijd in Duitsland. Ik heb niet zoveel gespeeld als ik hoopte. Dat heeft zo nu en dan gezorgd voor frustratie, maar ik heb daarvan geleerd en weet zeker dat het me later in mijn carrière zal helpen”, pepte hij zichzelf in juni moed in. “Ik heb een andere stijl van voetbal leren kennen en moet die ervaring met me meenemen.”

Toch mogen we gerust spreken van een rampjaar voor de jongeling, die in 2017 voor een kleine drie miljoen euro werd ingelijfd van Exeter City en toen werd bestempeld als ‘next big thing’. Op het vierde niveau van Engeland maakte hij al op vijftienjarige debuut op profniveau en toen hij als eerste in deze eeuw geboren speler zijn opwachting maakte in de hoofdmacht van Chelsea, leek niets een snelle doorbraak in de weg te staan. In totaal speelde hij in drieënhalf jaar tijd echter slechts 28 profwedstrijden voor The Blues en later Die Roten Bullen, waardoor de clubleiding van de Londenaren het afgelopen zomer zo langzamerhand wel eens tijd vonden worden dat hij zijn grote belofte gaat inlossen.

Ampadu heeft zich de afgelopen wegen keurig staande gehouden in de topwedstrijden..

Op Stamford Bridge was echter ook dit seizoen geen plek voor hem, waardoor een nieuwe verhuurperiode de enige logische oplossing bleek. Toenmalig trainer Frank Lampard wilde hem namelijk absoluut niet verkopen. “Hij sprak met mij over het belang van wedstrijdervaring en die mening deel ik zeker”, verklaarde Ampadu in gesprek met Yorkshire Live. “De afgelopen seizoenen heb ik niet veel gespeeld en dat moet veranderen. Frank zei tegen me dat hij Sheffield een goede keuze vond en overtuigde mij om te gaan. Hij zei dat hij me graag in de Premier League wil zien spelen, dus hopelijk krijg ik nu wel de kans om me te bewijzen”, meldde de twintigjarige verdediger begin september na de bekendmaking van zijn tijdelijke overstap.

En speeltijd krijgt hij volop van trainer Chris Wilder. Ampadu verscheen al vijftien keer aan de aftrap in de Premier League en miste in de Engelse bekertoernooien zelfs nog geen minuut. Ampadu heeft als voordeel dat hij zowel als middenvelder en als verdediger uit de voeten kan, dus heeft de oefenmeester bijna altijd plek voor de Welshman. De speler maakt ook duidelijk groei door en zet helemaal grote stappen sinds hij begin januari een plek in het hart van de defensie kreeg toebedeeld. Tegen Crystal Palace maakte hij al een verdienstelijke indruk en een week later tegen Newcastle United boekte de ploeg halverwege de competitie eindelijk de eerste zege van het seizoen, met Ampadu als man van de wedstrijd.

Ook in de toppers tegen Tottenham Hotspur, Manchester United en Manchester City hield hij zich goed staande, waardoor hij een mooie upgrade heeft gekregen van de experts van FootballCritic. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Ampadu (80) uitstekend te noemen. Daarmee presteert hij zelfs op een vergelijkbaar niveau als Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur en Andreas Christensen van Ampadu’s eigenlijke werkgever Chelsea.

De jongeling mag dus hoop koesteren dat hij volgend seizoen wel goed genoeg wordt bevonden voor The Blues, waar hij nog een contract heeft tot medio 2023. Ook lijkt het er volgens Engelse media op dat de club komende zomer minimaal twee centrale verdedigers gaat lozen uit het rijtje Christensen, Antonio Rüdiger en de aan AC Milan verhuurde Fikayo Tomori. Er komt dus ruimte vrij in de selectie van Chelsea, dat er volgens Ryan Giggs goed aan doet om Ampadu serieus te overwegen. De bondscoach van Wales is er zeker van dat zijn pupil alsnog de wereldtop gaat halen en is blij dat de jongeling eindelijk voor langere tijd de kans krijgt om zijn kwaliteiten te laten zien.

“In de laatste twee jaar speelde hij vaker voor de nationale ploeg dan voor zijn clubs. Dat heeft natuurlijk deels te maken gehad met zijn rugblessures, maar hij is een topspeler die meer verdient. Hij doet het nu goed als centrumverdediger en kan ook op het middenveld uit de voeten. Eigenlijk zou hij het overal in de as moeten redden”, meent de bondscoach, die daarmee ook de zwakke plek van de jongeling blootlegt. Hij is prima op diverse posities, maar zou er op de lange termijn beter aan doen om zich te specialiseren in één plek. Hij lijkt daar nu als centrumverdediger mee bezig, maar dan is het weer de vraag of zijn lengte van 1,78 meter hem geen parten gaat spelen.

Ampadu heeft naast redelijk wat sprongkracht vooral heel veel snelheid, waardoor hij een goed duo zou kunnen vormen met een kopsterke verdediger als Thiago Silva. Ook positioneert de jonge Welshman zich vaak uitstekend en op fysiek vlak staat de Welshman eveneens zijn mannetje. Tel daar een uitstekende tackle en een degelijke inspeelpass bij op en je snapt direct waarom Frank Lampard aangaf vooral een verdedigende middenvelder in hem te zien. Diens opvolger bij Chelsea, Thomas Tüchel, mag zich er volgend seizoen het hoofd over breken als Ampadu sterker dan ooit tevoren terugkeert op Stamford Bridge. De talentvolle verdediger heeft de afgelopen jaren flink geworsteld, maar bewijst nu bij Sheffield United dat hij het in zich heeft om alsnog boven te komen bij Chelsea.