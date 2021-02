Mitchel Bergkamp duikt samen met Maurizio Pochettino op in Engeland

Maandag, 1 februari 2021 om 12:50

Mitchel Bergkamp vervolgt zijn loopbaan in Engeland. Watford maakt via de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige aanvallende middenvelder, de zoon van Dennis Bergkamp, zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een seizoen. The Hornets hebben zich tegelijk versterkt met Maurizio Pochettino, de negentienjarige zoon van Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino.

“Toen ik jonger was, was het moeilijk dat ik constant vergeleken werd met mijn vader. Maar daar heb ik me op aangepast. Ik ben een aanvallende middenvelder, een nummer tien. Ik wil mezelf bewijzen en hoop dat ik een kans krijg in het eerste elftal”, zegt Bergkamp op de website van Watford, waar hij in eerste instantie zal aansluiten in de Onder-23. Met zijn dienstverband bij de nummer vier van de Championship komt er een einde aan een periode van een halfjaar waarin hij zonder club zat.

Bergkamp zat zonder club, nadat hij Almere City afgelopen zomer achter zich liet. Hij bracht tot dusver zijn hele loopbaan door bij Almere City, dat hem in 2011 weghaalde bij de amateurs van Spakenburg. Bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Flevoland doorliep de aanvallende middenvelder de jeugdopleiding, maar kwam het nooit van een optreden of doorbraak in het eerste elftal. In de afgelopen jaren speelde Bergkamp wel 47 wedstrijden voor Jong Almere City in de Tweede en Derde Divisie.

In oktober werkte Bergkamp een stage af bij Arsenal, waar hij in beeld was als versterking voor het Onder-23-team. The Gunners besloten hem na de stageweek echter niet vast te leggen. Arsenal was nadrukkelijk op zoek naar ervaren spelers voor het Onder-23-team, dat ten opzichte van vorig jaar veel spelers op huurbasis zag vertrekken. Om die reden haalden de Londenaren de nodige buitenlandse spelers binnen voor dat elftal, aangezien de Onder-23 slechts negen spelers bevatte die niet ook nog in de Onder-18 mochten spelen. Bergkamp had de nodige ervaring kunnen brengen in het in de Premier League 2 uitkomende team van manager Steve Bould, maar men heeft besloten om niet met hem in zee te gaan.

Bij Watford krijgt Bergkamp gezelschap van Maurizio Pochettino. De vleugelaanvaller werd geboren in Barcelona tijdens het dienstverband van zijn vader bij Espanyol. Pochettino speelde vervolgens in de jeugdopleidingen van Southampton en Tottenham Hotspur. Na het ontslag van zijn vader bij the Spurs bleef hij aanvankelijk in Londen spelen. Dit seizoen speelde hij acht wedstrijden voor Tottenham Hotspur Onder-23 in de zogenaamde Premier League 2, maar toch laten the Spurs hem naar Watford vertrekken.