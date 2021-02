Romano: Barcelona kan door koopoptie maximaal 15 miljoen bijschrijven

Maandag, 1 februari 2021 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:41

Niets lijkt de tijdelijke overgang van Jean-Clair Todibo naar OGC Nice nog in de weg te staan. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldt op de slotdag van de transferwindow dat de Franse club tot een akkoord is gekomen met over een huurdeal tot het einde van het seizoen. Romano weet voorts enkele details uit de huurovereenkomst voor Todibo te onthullen.

Volgens de journalist is de koopoptie in de huurdeal tussen Barcelona en Nice bepaald op 8,5 miljoen euro. Met aanvullende bonussen kan dat bedrag oplopen tot een totaalbedrag van vijftien miljoen euro. Barcelona zet daarnaast in op een doorverkooppercentage van vijftien procent. De 21-jarige Todibo beschikt in het Camp Nou over een contract tot medio 2022, al is het onwaarschijnlijk dat hij op korte termijn doorbreekt in het elftal van trainer Ronald Koeman. De verdediger werd vorig jaar op huurbasis naar Benfica gestuurd, al blijkt het Portugese avontuur bepaald geen succes te zijn.

Benfica-coach Jorge Jesús gunde Todibo tot dusver namelijk nog een enkele keer speeltijd. “Hij is niet fit en heeft zich op tactisch gebied niet aangepast aan het team. Hij is geen speler die nog in mijn plannen voorkomt”, zo liet de oefenmeester optekenen in de Portugese media. Ook Barcelona heeft al laten weten niks te zien in een vroegtijdige terugkeer van de Franse verdediger. Todibo maakt nu dus een nieuwe start bij Nice, de huidige nummer dertien in Ligue 1.

Todibo had in deze transferperiode over belangstelling niets te klagen. Naast Nice is de jonge verdediger in verschillende buitenlandse media ook genoemd bij AC Milan, Napoli, Parma, Lazio, Benevento en AS Saint-Étienne. De mandekker werd vorig seizoen enkele maanden verhuurd aan Schalke 04. Mocht Nice de huurovereenkomst nog voor de transferdeadline rondmaken, dan maakt Todibo wellicht woensdag al zijn debuut in de uitwedstrijd tegen AS Monaco.

