Van La Parra ziet Spaanse droom al na twee maanden in duigen vallen

Maandag, 1 februari 2021 om 11:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:10

Rajiv van La Parra is niet langer speler van UD Logrones. De middenmoter uit LaLiga2 meldt via de officiële dat de samenwerking met de Nederlandse vleugelaanvaller per direct is beëindigd. De buitenspeler speelde pas sinds november bij de Spaanse club en Van La Parra kwam in de afgelopen maanden tot slechts vier optredens namens Logrones. In die duels kwam hij geen enkele keer tot een doelpunt of assist.

Logrones gaat overigens niet dieper in op de voortijdige breuk met Van La Parra, die in november nog met veel ambitie begon aan zijn Spaanse avontuur. "Ze zochten een speler voor een half seizoen en dat paste perfect in mijn plaatje. Voor mij is dit ideaal omdat ik weer wedstrijdfit kan worden en daarna zelf weer verder kan kijken", zo liet hij destijds weten aan Voetbal International. De aanvaller had al snel een goed gevoel bij Logrones. "Mijn broer en zus waren hier een paar dagen op het moment dat ik tekende. Na de training liep ik toen lekker met ze door de stad. Op dat moment besefte ik wel even: ja man, kijk uit wat voor situatie je komt en waar je nu weer staat."

?? OFICIAL | @vanlaparra17 causa baja en la plantilla blanquirroja. Desde el club se le quiere desear suerte en su futuro. ?? Info: https://t.co/hJSmW7pA0c#LaLigaSmartBank pic.twitter.com/meXHXg4lfk — UD Logroñés (@UDLogrones) January 31, 2021

Desondanks moet Van La Parra enkele maanden later alweer op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige flankspeler vertrok vorig jaar kort na de uitbraak van het coronavirus bij Rode Ster Belgrado, dat eerder die jaargang uitkwam in de groepsfase van de Champions League. Van La Parra leek terug te keren in Engeland, daar verschillende clubs uit de Championship belangstelling toonden. Uiteindelijk was het Logrones dat zaken wist te doen met de vleugelaanvaller.

ADO Den Haag, PEC Zwolle en VVV-Venlo hadden Van La Parra al op een lijstje staan, zo meldt Voetbal International. Het is echter de vraag welke club op de slotdag van de transferwindow nog een deal wil sluiten met de buitenspeler. De nu clubloze Van La Parra kwam eerder in zijn loopbaan uit voor SM Caen, sc Heerenveen, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town en Middlesbrough.