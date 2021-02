Bayern hoopt opvolger Alaba te kunnen verleiden: ‘Sportief de allergrootste’

Maandag, 1 februari 2021 om 10:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

Dayot Upamecano is bij Bayern München de beoogde opvolger van David Alaba, die de Duitse grootmacht na dit seizoen transfervrij lijkt in te ruilen voor Real Madrid. Op bestuurlijk niveau maakt men er bij Bayern geen geheim van dat de centrumverdediger van RB Leipzig hoog op het wensenlijstje staat. Upamecano beschikt over ontsnappingsclausule van naar verluidt 42,5 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract in Leipzig.

"Uiteraard voeren we gesprekken over hem", laat oud-speler Oliver Kahn, tegenwoordig bestuurslid bij Bayern, optekenen in de Duitse media. "Hij wordt gevolgd door de grootste clubs in Europa en op sportief vlak is Bayern nu de allergrootste club. Wij zijn natuurlijk een erg aantrekkelijke optie voor dergelijke spelers", verwijst de voormalig doelman van der Rekordmeister naar de winst in de Champions League van vorig jaar. "Dit seizoen komen zijn kwaliteiten pas echt goed naar voren, dus is het logisch dat er contact met Upamecano is geweest."

Kahn, die normaal gesproken in 2022 de voorzittershamer overneemt van Karl-Heinz Rummenigge, heeft zich inmiddels neergelegd bij het naderende vertrek van Alaba. "Die gaan we kwijtraken", verzucht de gewezen sluitpost van Bayern. "We hebben hem een poos geleden een aanbieding gedaan, maar dat heeft hij van tafel geveegd. Ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die al zolang voor Bayern speelt toe is aan een nieuwe uitdaging. We zijn nu druk bezig met een adequate vervanger. Ik had als speler dolgraag met Sergio Ramos gespeeld, maar dat is geen realistische optie", doelt Kahn op het feit dat de verdediger zijn aflopende contract bij Real Madrid nog steeds niet heeft verlengd.

BILD pakte afgelopen zaterdag uit met het verhaal dat Volker Struth en Sacha Breese, de zaakwaarnemers van Upamecano, waren gesignaleerd bij het hoofdkantoor van Bayern in München. Het bezoek van het duo werd voorafgaand aan het thuisduel met TSG Hoffenheim (4-1) bevestigd door technisch directeur Hasan Salihamidzic. "We hebben goede gesprekken gevoerd en zullen zien wat er in de komende tijd gaat gebeuren", zo klonk het in de Duitse media. Rummenigge liet zich onlangs ook al openlijk uit over de transfergeruchten rondom Bayern en Upamecano.

"We gaan er natuurlijk naar kijken, maar niet alleen met deze speler", zo zei Rummenigge eerder deze maand in gesprek met BILD. "We kijken naar de posities waar mogelijk versterking nodig is. Maar in deze tijden van het coronavirus speelt het financiële plaatje ook zeker een rol." Het is aannemelijk dat Upamecano komende zomer wordt opgehaald bij RB Leipzig. Naast Alaba is het goed mogelijk dat Jérôme Boateng en Javi Martínez transfervrij vertrekken, terwijl Niklas Süle behoorlijk blessuregevoelig is gebleken. Trainer Hansi Flick wil dan ook graag een extra centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen.