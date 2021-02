Noa Lang: ‘Welke ik verkies? Het grote Oranje is een jongensdroom’

Maandag, 1 februari 2021 om 09:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:46

Noa Lang is in korte tijd uitgegroeid tot een absolute sensatie bij Club Brugge, dat zondag mede dankzij een doelpunt en assist van de vleugelaanvaller afrekende met Standard Luik (3-1). In de Belgische media is men lyrisch over de van Ajax gehuurde buitenspeler en Lang wordt zelfs al in verband gebracht met het Nederlands elftal. De uitblinker zelf wil echter nog niet op de zaken vooruitlopen.

Lang staat na zondag op negen treffers en zeven assists voor Club Brugge, dat ruim aan kop gaat in de Pro League. "Cijfers die doorgaans goed zijn voor een Gouden Schoen, en straks ook voor een selectie voor Oranje. Hallo Frank De Boer?", zo schrijft Het Laatste Nieuws over de uitblinkende Lang. De Belgische krant is duidelijk onder de indruk van de prestaties van de Nederlander op Belgische bodem: "Wie of wat stopt Noa Lang (21)?" De aanvaller zelf ziet zichzelf echter nog niet als toekomstig international van Oranje.

"Zo ver is het nog niet", houdt Lang een slag om de arm in gesprek met bovengenoemde krant. "'Ik doe mijn best, het duurt nog even voordat de volgende interlandbreak eraan komt (in maart, red.). Het is wel mijn droom om voor het Nederlands elftal te spelen, dat klopt, maar het is nog lang niet zo ver. Ik werk gewoon verder. Het gaat goed, in België heb ik ook niet zoveel afleiding als in Nederland", zo vertelt de pas 21-jarige Lang met een kwinkslag.

Assist ? Goal ? Er staat de laatste weken werkelijk geen maat op Noa Lang ????#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUSTA pic.twitter.com/tCIwFCjpVo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 31, 2021

Oranje begint de kwalificatiecyclus voor het WK van Qatar in 2022 met wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. "Maar er is in maart ook het EK met Jong Oranje. Dat is ook heel mooi", zo benadrukt Lang. "Welke ik verkies? Het grote Oranje is een jongensdroom… Ik zie wel welke van de twee het wordt. Blijven presteren is wat ik moet doen. Alles op het gevoel en niet teveel nadenken", aldus de sensatie van Club Brugge, die tot dusver tot zes interlands kwam in het shirt van Jong Oranje.

Georges Leekens denkt dat Lang hard op weg is naar een uitnodiging voor Oranje. "Hoe Lang een bal behandelt, is fantastisch. Aan zijn eerste controle zie je genoeg. Plus: hij ruikt de zones”, jubelde de Belgische oefenmeester in ruste, die onder meer Anderlecht, Club Brugge, KV Mechelen, de Belgische nationale ploeg en Roda JC Kerkrade onder zijn hoede had, vorige week in gesprek met Het Laatste Nieuws. "De volgende stap voor Noa Lang is Oranje."