ESPN: Quincy Promes ruilt Ajax per direct in voor Spartak Moskou

Woensdag, 24 februari 2021 om 11:24 • Yanick Vos • Laatste update: 11:47

Quincy Promes verlaat Ajax per direct en keert terug bij Spartak Moskou, weet ESPN woensdagochtend te melden. Na weken van geruchten over een transfer is de deal in de slotfase van de Russische transfermarkt dan toch afgerond. Promes, wiens contract bij Ajax nog ruim drie seizoenen doorliep, keert terug naar de club waar hij van 2014 tot halverwege 2018 furore maakte. Volgens De Telegraaf is met de transfer een bedrag van tussen de zeven en acht miljoen euro gemoeid. Promes is inmiddels onderweg naar Rusland en hij tekent bij Spartak op korte termijn een contract tot medio 2024.

Ajax, dat de transfer nog wel moet bevestigen, nam Promes in de zomer van 2019 voor een bedrag van 15,7 miljoen euro over van Sevilla. In zijn eerste seizoen was hij goed voor zestien doelpunten in alle competities. Dit seizoen was hij niet zeker van een basisplaats en raakte hij in opspraak toen hij werd opgepakt voor een steekincident. Promes kwam een paar dagen later weer op vrije voeten, maar is nog altijd verdachte in de zaak. De 29-jarige Oranje-international keerde direct terug in de selectie van Erik ten Hag, waarna het niet lang duurde voordat de geruchten over een transfer naar Spartak op gang kwamen.

Het steekincident van vorig jaar zomer leek lange tijd spelbreker te worden in de onderhandelingen tussen Spartak en Ajax. De topclub uit Moskou wilde de betalingen aan Promes opschorten in het geval van een veroordeling, wat weer op verzet stuitte bij de leiding van Ajax. De Amsterdamse club wilde de risico's op financieel gebied bij een celstraf van de middenvelder annex aanvaller zo veel mogelijk beperken, waardoor de gesprekken met Spartak allerminst voorspoedig verliepen. Desondanks hebben beide partijen elkaar nu gevonden, al blijft het afwachten of Promes een veroordeling aan zijn broek krijgt.

Promes verlaat Ajax na anderhalf jaar met 53 wedstrijden (22 doelpunten en 6 assists) achter zijn naam. In zijn eerste periode bij Spartak veroverde hij de Russische landstitel en de Super Cup. Daarnaast werd de 47-voudig international van het Nederlands elftal in 2017 uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Rusland. Eerder in zijn loopbaan stond de kersverse aanwinst van Spartak onder contract bij FC Twente en Go Ahead Eagles.