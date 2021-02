Ajax strikt Oussama Idrissi op slotdag en legt huurvoorwaarden uit

Maandag, 1 februari 2021 om 22:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:02

Oussama Idrissi maakt het seizoen af bij Ajax, zo meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. De 24-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van Sevilla, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2025. Idrissi is bij Ajax de beoogde opvolger van Quincy Promes, die terugkeert bij zijn oude werkgever Spartak Moskou. Wellicht volgt aanstaande zondag al zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Er is géén optie tot koop opgenomen in de huurdeal. Wel is volgens De Telegraaf de afspraak gemaakt met Sevilla om het na het seizoen te hebben over een eventuele definitieve transfer.

Idrissi kwam in de afgelopen maanden slechts tot twaalf officiële wedstrijden namens Sevilla in alle competities, waarvan zes keer als basisspeler. In LaLiga waren slechts 24 speelminuten weggelegd voor Idrissi, die in oktober voor twaalf miljoen euro overgenomen van AZ. Idrissi begon zijn profloopbaan bij FC Groningen. De zevenvoudig international van Marokko kwam in 2015 over uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 52 competitieduels voor Groningen, waarin hij 12 keer scoorde. In januari 2018 maakte hij de overstap naar AZ en voor die club kwam hij in tweeënhalf seizoen tot 69 duels en 24 doelpunten, alvorens in 2020 voor circa twaalf miljoen euro over te stappen naar Sevilla. Zijn contract daar loopt door tot medio 2025. Hij speelde dit seizoen tien officiële wedstrijden voor de club, waarvan slechts drie in LaLiga. Scoren deed Idrissi dit seizoen niet voor Sevilla.

Ajax leek eerst te gokken op Kamaldeen Sulemana als opvolger van Promes, maar de komst van het achttienjarige talent van FC Nordjaelland ligt echter te gecompliceerd om nu al af te ronden. Ajax onderneemt komende zomer waarschijnlijk een nieuwe poging. Voor dit moment lijkt een verhuurperiode van Idrissi in Amsterdam de beste oplossing te zijn voor trainer Erik ten Hag. Na dit seizoen bekijken alle betrokken partijen of een vervolg van de samenwerking wenselijk is.