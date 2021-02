AIK Solna onthult onderhandelingen in Eredivisie over Zweeds toptalent

Maandag, 1 februari 2021 om 08:34 • Laatste update: 09:17

FC Groningen gaat zich mogelijk versterken met Paulos Abraham, een achttienjarige aanvaller van AIK Solna. Technisch manager Henrik Jurelius van de Zweedse club bevestigt de onderhandelingen met de Eredivisie-club op de eigen clubwebsite. “We zijn in onderhandeling met FC Groningen, meer kan ik er niet over zeggen”, aldus Jurelius.

Abraham werd in oktober nog gelinkt aan een transfer naar Feyenoord. Destijds bedroeg de vraagprijs van AIK Solna naar verluidt 3,5 miljoen euro, een bedrag waaraan de Rotterdammers niet wilden voldoen. Nu lijkt het erop dat de Zweeds jeugdinternational, wiens contract bij zijn huidige club doorloopt tot medio 2023, op weg is naar Groningen. RTV Noord laat weten dat technisch directeur Mark-Jan Fledderus deze ochtend niet bereikbaar is voor commentaar.

Abraham wordt in Zweden gezien als een groot talent. De UEFA nam hem vorige maand nog op in een lijst met de vijftig grootste talenten op de Europese velden. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op twee miljoen euro. Hij speelt bij AIK op de linksbuitenpositie, maar kan ook als spits en rechtsbuiten uit de voeten. Afgelopen seizoen in Zweden was hij goed voor 3 doelpunten en 4 assists in 26 wedstrijden. FC Groningen heeft tot vanavond 23.59 uur de tijd om de transfer af te ronden.