Prins William reageert op tweets Marcus Rashford: ‘Dit moet nu stoppen’

Maandag, 1 februari 2021 om 07:25 • Laatste update: 07:45

De Britse prins William heeft een oproep gedaan om het racisme in het voetbal tegen te gaan. Hij reageerde zondag op berichten van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford, die op Twitter liet weten dat hij zaterdag na afloop van de wedstrijd tegen Arsenal racistisch is bejegend op social media. “Racisme moet stoppen”, schrijft de 38-jarige royal op Twitter. “Of het nu op het veld gebeurt, op de tribunes of social media. Het is verwerpelijk."

“We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin racisme niet wordt getolereerd”, vervolgt de prins. Hij vindt bovendien dat degenen die zich hier toch schuldig aan maken, verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden. “Die verantwoordelijkheid hebben alle platforms waar zulke zaken een podium vinden. Ik prijs al die spelers, supporters, clubs en organisaties die dit misbruik in de sterkste bewoordingen blijven uitroepen en veroordelen.”

Racist abuse - whether on the pitch, in the stands, or on social media - is despicable and it must stop now. (1/3)

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here ????