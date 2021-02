‘Wees niet tevreden als je een keer achter Tagliafico bent aangesprint’

Willem van Hanegem heeft zich gestoord aan een interview van Steven Berghuis na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. De aanvoerder van de Rotterdammers kreeg van Hans Kraay junior te horen dat hij in zijn ogen hard had gewerkt. Die opmerking schoot bij Berghuis in het verkeerde keelgat, omdat hij vindt dat hij altijd hard werkt in wedstrijden. Van Hanegem wijdt maandag een deel van zijn column in het Algemeen Dagblad aan de woorden van de buitenspeler.

Feyenoord won zondag met 3-1 van PSV en Berghuis nam de tweede treffer van de Rotterdammers voor zijn rekening. De buitenspeler stak veel energie in de wedstrijd en dat merkte Kraay junior na afloop op. “Heb je mij niet gezien tegen Ajax, dan?”, reageerde Berghuis fel. “Tegen Tagliafico. Of tegen Wijndal. Ik bijt nu van me af, maar ik ben dat stempel een beetje zat.” De verslaggever van ESPN vroeg Berghuis over welk stempel hij het had. “Je vraagt toch of ik hard gewerkt heb. Doe ik dat niet elke wedstrijd? Elke wedstrijd werk ik hard, Hans”, zo luidde zijn antwoord. Kraay leek zich van geen kwaad bewust: “Ik val je niet aan, ik wilde net over de mooie goals beginnen. Jullie verdedigen en maken twee of drie fantastische goals op de counter. Jij had deze ook nodig.”

Van Hanegem zag dat Berghuis ‘een leuke wedstrijd’ speelde. “Maar na afloop was hij toch weer geprikkeld, want Hans Kraay junior zei dat hij hard had gewerkt en Berghuis vond dat hij dat altijd deed. Dat vind ik ook weer zoiets”, schrijft hij. “Wees niet tevreden als je een keer achter Tagliafico bent aangesprint. Het moet wekelijks in orde zijn bij topclubs. Daarom speelt hij niet bij Emmen of VVV. Als het niet loopt, zoals in Heerenveen, moet je aan de slag en sleuren. Ook Berghuis en niet alleen de tweede helft met een 3-0 achterstand in Friesland.” Volgens Van Hanegem had Bryan Linssen die boodschap zondag tegen PSV goed begrepen. De buitenspeler startte in de punt van de aanval en tekende voor de 2-0. “Knokken, sleuren en de strijd aangaan, daar begint het mee. Er zijn maar een paar spelers ter wereld die het ook zonder af kunnen. En die spelen niet in Nederland.”

Je zou zeggen dat Steven Berghuis zijn geluk niet op kan na de zege op PSV... "Heb je mij niet gezien tegen Ajax dan, tegen Tagliafico? En tegen Wijndal?" pic.twitter.com/Wk7WyBGNa9 — ESPN NL (@ESPNnl) January 31, 2021

De Kromme was voor het eerst in de periode van corona weer aanwezig in De Kuip en vond dat Feyenoord verdiend won van PSV. Hij zag de ploeg van Dick Advocaat drie keer scoren, al had de thuisploeg volgens hem ook zomaar ‘zes of zeven’ keer kunnen scoren. “En dan heb ik het niet eens over die vijf momenten dat de laatste pass, die net achter de verdediging had moeten vallen, zomaar in de voeten van de tegenstander werd geschoven. Dát heet nou kwaliteit, maar met dat woord moet je uitkijken in De Kuip, heb ik begrepen.” Van Hanegem doelt op de woorden van Advocaat, die na afloop van de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen AZ zei dat de Alkmaarders meer kwaliteit in de selectie heeft. De spelers van Feyenoord beklaagden zich vervolgens bij de trainer over die uitspraak.

“Wat een onzin was dat”, stelt Van Hanegem, die Feyenoord afgelopen woensdag met 3-0 zag verliezen van sc Heerenveen. Na die wedstrijd ging Berghuis namens de spelersgroep in gesprek met de trainer, waarin irritaties werden uitgesproken. “Als je zoals Feyenoord tegen AZ negen enorme kansen hebt weggegeven, moet je niet zaniken dat er door de trainer is gezegd dat AZ meer kwaliteit heeft. Je moet er gewoon voor zorgen dat hij het niet eens durft om dat te beweren. En als het wel is gezegd, ga je niet op maandag met een spelersdelegatie op bezoek bij de trainer om te klagen en dan vervolgens op woensdag een snipperdag nemen in Friesland tegen Heerenveen. Antwoord geef je op het veld!”