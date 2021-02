Koeman: ‘Degene die dit heeft gedaan, kan hier geen toekomst hebben’

Maandag, 1 februari 2021 om 00:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:10

Ronald Koeman betreurt het uitlekken van het contract van Lionel Messi bij Barcelona. Het dagblad El Mundo publiceerde zondag alle financiële details van de in november 2017 ondertekende verbintenis voor vier seizoenen, à 138.809.404,38 euro per seizoen. Als tekenbonus ontving Messi daar nog eens bovenop liefst 115.225.000 euro en een totaalbedrag van 77.929.955 euro als loyaliteitsbonus. Barcelona ontkent elke betrokkenheid bij de publicatie en bereidt juridische stappen voor en dat Messi zal ongetwijfeld ook doen. Na de 2-1 zege op Athletic Club stond Koeman in gesprek met Spaanse media stil bij de gang van zaken.

Koeman vond het vooral betreurenswaardig om te lezen dat Messi met zijn riante contract de financieel noodlijdende club zogenaamd zou ruïneren. “Het is ongelooflijk”, benadrukte de Nederlander vanuit het Camp Nou. “We weten al heel lang dat hij de beste voetballer ter wereld is en dat hij heeft veel voor deze club heeft gedaan. Vandaag heeft hij ook een schitterend doelpunt uit een vrije trap gemaakt”, doelde hij op de 1-0 tegen de Basken. “Er moet respect worden getoond. Hier zitten alleen maar slechte bedoelingen achter. Met publicaties als deze zoekt men bewust naar het veroorzaken van schade.”

LIONEL MESSI! ?? De man van 555 miljoen schiet Barça met een héérlijke vrije trap op voorsprong ????#ZiggoSport #LaLiga #BARATH pic.twitter.com/iOOIR7f3Rc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 31, 2021

“Voor ons is het belangrijk dat we een eenheid zijn. We moeten dergelijke berichten negeren, al is dat lastig. Zonder Leo kunnen we niet om veel prijzen meedoen. Vandaag heeft hij laten zien dat hij, ondanks alles, zich volledig heeft kunnen afsluiten en zich heeft kunnen opladen voor deze wedstrijd. En daar had ik geen ook enkele twijfel over.” Koeman hoopt dat nader onderzoek uitwijst wie verantwoordelijk is voor het lekken van de informatie. Volgens het kamp-Messi hebben maar vijf tot zes personen toegang tot dit privédocument. “Ik weet niet of hij vertrekt, maar er moet in ieder geval worden uitgezocht hoe dit in de media terecht heeft kunnen komen. Wij moeten ons kunnen concentreren op ons werk en ons niet laten afleiden door deze gang van zaken.”

“Ik snap het niet. Het zijn dingen die de media halen, al zou dat niet mogelijk moeten zijn. Er wordt bewust geprobeerd om Messi in een negatief daglicht te zetten", vervolgde de ex-bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik snap echt niet dat men kan beweren dat Messi degene is die Barcelona zogenaamd heeft geruïneerd. Hij laat al jaren zijn kwaliteiten als voetballer zien en heeft geholpen om deze club heel groot te maken. Als iemand dit vanuit de club heeft gelekt, dan is dat een bijzonder slechte zaak. Als je onderdeel van de club bent, moet je de club, de technische staf en de spelers helpen en steunen. Als iemand van de club dit heeft gedaan… Degene die dit heeft gedaan, kan hier dan geen toekomst hebben.”

Eerder deze week kwam Marca met het bericht dat Barcelona een schuld heeft van ruim 1,1 miljard euro, waarvan op korte termijn 730 miljoen euro betaald moet worden. Barcelona liet zondag weten Messi vooral te steunen. “Vooral in het licht van elke poging om zijn imago in diskrediet te brengen. Daarnaast willen we voorkomen dat de relatie tussen hem en Barcelona schade oploopt, zeker omdat hij hier is uitgegroeid tot de beste speler ter wereld en in de geschiedenis van het voetbal.”