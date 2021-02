Ibrahim Afellay zet op 34-jarige leeftijd definitief punt achter carrière

Zondag, 31 januari 2021 om 23:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:31

Ibrahim Afellay zet officieel een punt achter zijn loopbaan. De 34-jarige middenvelder zat sinds zijn vertrek bij PSV afgelopen zomer zonder club. Hij hoopte nog op een lucratief buitenlands avontuur, maar heeft de knoop doorgehakt en maakt zijn besluit zondagavond bekend bij Studio Voetbal. Afellay speelde in zijn loopbaan voor PSV, Barcelona, Schalke 04, Olympiacos en Stoke City. Bovendien kwam hij tot 53 interlands voor Oranje.

"Ik stop ermee", vertelt Afellay in de uitzending van het praatprogramma. "Je weet dat het moment vroeg of laat komt. Ik had al een behoorlijke tijd in mijn hoofd wat ik wilde en ook vooral wat ik niet wilde. Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen en ik heb er vrede mee." Sinds hij vertrok bij PSV, kwamen er wel aanbiedingen van geïnteresseerde clubs. "Er zijn wel wat dingen voorbijgekomen en ik had graag een jaar verder gewild, maar niet ten koste van alles. Wat ik wilde, is niet voorbijgekomen. Het is mooi zo."

Afellay brak in 2004 door vanuit de jeugdopleiding van PSV. Hij werd viermaal kampioen van de Eredivisie en speelde in zijn eerste periode 159 wedstrijden voor PSV, alvorens in januari 2011 over te stappen naar Barcelona. Afellay werd echter geveld door blessures aan zijn knie en dijbeen en stond daarom grote delen van zijn dienstverband buitenspel. Afellay speelde 21 competitieduels voor Barcelona, gaf een assist in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid in 2011 en maakte als invaller zijn entree in de gewonnen finale tegen Manchester United (3-1). Verder werd hij verhuurd aan Schalke 04 en Olympiacos.

Tussen de zomer van 2015 en januari 2019 kwam hij uit voor Stoke City, waar hij ook blessureproblematiek kende. Afellay ging vanaf maart 2019 revalideren bij PSV en keerde in de zomer van dat jaar officieel terug. Hij werd benoemd tot aanvoerder, maar zou slechts drie competitieduels afwerken. In mei van het afgelopen jaar maakte PSV bekend de samenwerking niet te vervolgen. Afellay kwam tussen 2007 en 2016 in totaal 53 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij behoorde tot de selecties voor het EK 2008 en het WK 2010.

"Ibi was een heel goede speler", reageert tafelgenoot Theo Janssen in de uitzending van Studio Voetbal. "Hij heeft een beetje pech gehad met blessures en had anders misschien nog wel langer op een heel hoog niveau gespeeld. Dan had hij misschien wat langer kunnen presteren bij Barcelona. Het zegt genoeg dat je 53 keer uitkomt voor het Nederlands elftal, zeker in de periode waarin hij dat deed." Ook Pierre van Hooijdonk maakt een buiging voor Afellay. "Een stilist die ontiegelijk veel diepgang had en een geweldig schot. Hij schoot de bal zelden of nooit het stadion uit. Dat is de reden dat hij ook altijd doelpunten heeft gemaakt."