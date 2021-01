Fenerbahçe troeft Galatasaray af en slaat grote slag met komst Kahveci

Zondag, 31 januari 2021 om 22:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:39

Fenerbahçe gaat zich versterken met Irfan Kahveci. De middenvelder komt binnenkort over van Istanbul Basaksehir, zo laat Fenerbahçe zondagavond doorschemeren via de officiële kanalen. Volgens Turkse media betaalt de koploper van de Süper Lig een bedrag van zeven miljoen euro. Bovendien zouden Deniz Türüç en Tolga Cigerci in de deal worden betrokken en de overstap maken naar de stadsgenoot, zo klinkt het.

De transfer van Kahveci is een grote slag voor Fenerbahçe, want de 25-jarige international van Turkije werd ook begeerd door Hertha BSC en Galatasaray. Dit weekend schreven de media in Turkije over een strijd tussen Fenerbahçe en Galatasaray om zijn handtekening en de club uit het Aziatisch deel van Istanbul trekt aan het langste eind. Wel lijkt de club definitief afscheid te gaan nemen van Türüç, die dit seizoen al verhuurd wordt aan Basaksehir. De ex-speler van Go Ahead Eagles heeft nog een contract tot medio 2022 bij Fenerbahçe. Cigerci, die dit seizoen vanwege blessureleed pas vier duels speelde, beschikte over een aflopend contract.

Hoewel Fenerbahçe officieel alleen melding maakt van lopende gesprekken tussen de betrokken partijen, is het een kwestie van tijd voordat de overstap van Kahveci wordt afgerond. Mesut Özil, die zelf deze maand de overstap maakte van Arsenal naar Fenerbahçe, heet zijn nieuwe ploeggenoot via Twitter alvast 'welkom bij de Fenerbahçe-familie'. Ook Kahveci zelf gaat al uit van een transfer. "De droom van mijn vader komt hiermee uit", zegt de creatieve linkspoot. "Ik ben heel gelukkig."

President Ali Koç speelde een grote rol bij de transfer, beaamt zowel Kahveci als sportief directeur Emre Belözoglu. Het hielp ook dat Kahveci een band heeft met de club. "Zijn hele familie is voor Fenerbahçe, net als zijn vriendin." Kahveci stapte in januari 2017 over van Genclerbirligi naar Basaksehir en speelde sindsdien 116 wedstrijden voor de club, waarin hij 12 keer scoorde. Dit seizoen speelde hij 25 officiële duels, waarvan 18 in de competitie, 6 in de Champions League en 1 in de beker. Bovendien kwam Kahveci sinds 2018 tot zeventien interlands voor Turkije.