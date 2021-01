Tottenham bewijst zichzelf slechte dienst met nederlaag tegen laagvlieger

Zondag, 31 januari 2021 om 22:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:25

Tottenham Hotspur heeft de matige vorm in uitwedstrijden de laatste weken doorgetrokken op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De ploeg van José Mourinho ging met 1-0 onderuit. Tottenham wist slechts één van de laatste zes uitwedstrijden in de Premier League in winst om te zetten. Door de nederlaag blijven the Spurs steken op de zesde plek. Joël Veltman stond bij de thuisploeg aan de aftrap, terwijl Davy Pröpper niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Steven Bergwijn stond negentig minuten op het veld bij Tottenham.

Mourinho moest het tegen de nummer zeventien van de Premier League doen zonder Harry Kane, die donderdag tegen Liverpool (1-3 verlies) uitviel met een enkelblessure. Brighton begon sterk aan het duel en leek al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Pascal Gross. De middenvelder werd in de zestien gevonden door Alexis Mac Allister en probeerde het slim met de buitenkant van de rechtervoet, maar raakte de paal naast Hugo Lloris. Tottenham maakte een gespannen indruk en moest toezien hoe de thuisploeg binnen het kwartier de tweede grote mogelijkheid noteerde. Mac Allister kreeg alle tijd om aan te leggen vanaf de rand van de zestien, maar schoot een meter over.

Niet veel later was het wel raak. Toby Alderweireld leverde op het middenveld de bal in en zag hoe Brighton in een paar balcontacten voor de neus van Lloris stond. Gross legde de bal vanaf de rechterkant van het veld terug en bood Leandro Trossard de niet te missen kans, waarna de Belg bij de eerste paal raak schoot: 1-0. Tottenham stelde daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover en kwam niet verder dan een schot naast het doel van Ben Davies. In de tweede helft kwam Tottenham beter voor de dag en werd de ploeg van Mourinho gevaarlijk via Carlos Vinícius. De invaller dook op bij de tweede paal, maar kopte op de voeten van doelman Robert Sánchez.

Ook Brighton liet zich gelden in de tweede helft en was via Adam Webster dichtbij een ruimere voorsprong. De verdediger probeerde het met een volley in de linkerhoek, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Lloris. Tottenham kreeg in de tweede helft meerdere kansen op de gelijkmaker, maar stuitte meerdere keren op Sánchez, die onder andere in de weg lag op een schot van Vinícius. In de slotfase kreeg de thuisploeg de kans om het duel in het slot te gooien, toen Gross voor een leeg doel breed legde op Aaron Connolly. De Ier zag zijn inzet echter op de doellijn geblokt worden door Alderweireld.