Koploper SC Cambuur wint mede dankzij 21e doelpunt van Mühren

Zondag, 31 januari 2021 om 21:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

SC Cambuur heeft zondagavond de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De ploeg van trainer Henk de Jong overtuigde niet tegen MVV, maar won wel: 2-0. Robert Mühren was andermaal belangrijk voor de ploeg uit Leeuwarden. De aanvalsleider maakte zijn 21ste treffer van het seizoen. Door de overwinning is het gat met achtervolger Almere City FC, dat maandag in actie komt tegen NAC Breda, drie punten.

De momenten van opwinding voor beide doelen waren zeer spaarzaam in de beginfase van het duel. Beide ploegen sprongen slordig om met de kansen en leden veelvuldig balverlies. De beste mogelijkheid werd genoteerd door Thibaut Van Acker, die het probeerde van afstand. De middenvelder van MVV zag zijn poging echter naast het doel van Sonny Stevens gaan. Niet veel later doken de Limburgers wederom op voor de neus van Stevens, maar werd de doelman geholpen door Calvin Mac-Intosch, die een schot van de van De Graafschap gehuurde Sven Blummel ternauwernood wist te blokken.

De eerste keer dat Cambuur van zich liet horen was halverwege de eerste helft, toen Mühren aan de rechterkant de zestien in werd gestuurd. De spits legde de bal terug op Issa Kallon, maar zag hoe doelman Mike Havekotte de bal knap uit de korte hoek tikte. Na vijf minuten in de tweede helft was het wel raak voor de ploeg van De Jong. Jamie Jacobs legde vanaf de linkerkant breed, waarna het voor Mühren een koud kunstje was om van dichtbij de 1-0 tegen de touwen te schieten. De spits leek dat te doen in buitenspelpositie, maar mocht door van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Cambuur trok het duel vervolgens naar zich toe en tilde in de persoon van Mees Hoedemakers ruim twintig minuten voor tijd de marge naar twee. De middenvelder kreeg alle ruimte om uit te halen en schoot van zo’n twintig meter raak met een droge schuiver in de rechterhoek: 2-0. MVV was in het restant van de wedstrijd niet bij machte om de spanning ook maar enigszins terug te brengen in de wedstrijd. Door de nederlaag blijft de ploeg van trainer Darije Kalezic in de onderste regionen bivakkeren met een zeventiende plaats.