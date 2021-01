Van Basten: ‘Als hij serieus met zijn carrière bezig is, kiest hij voor Oranje’

Zondag, 31 januari 2021 om 20:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:44

Riechedly Bazoer lijkt binnenkort te moeten nadenken over het vervolg van zijn interlandcarrière. De verdediger van Vitesse speelde in het verleden zes vriendschappelijke wedstrijden voor Oranje en mag daardoor nog overstappen naar Curaçao, dat momenteel wordt geleid door Guus Hiddink. Zondagochtend vertelde Hiddink bij Goedemorgen Eredivisie dat hij eraan denkt om Bazoer op te roepen en bij Rondo verschillen de meningen over de vraag of de Vitessenaar er goed aan doet om dat aanbod te accepteren.

Bazoer behoort dit seizoen tot de sleutelspelers bij Vitesse. Hij opereert in het centrum van de vijfmansverdediging en levert met zijn voetballende kwaliteiten een grote bijdrage aan de opbouw. Zaterdag maakte hij het enige doelpunt van Vitesse tegen RKC (1-1) uit een voorzet die prompt binnenviel. Volgens Youri Mulder zou Bazoer in een vergelijkbare rol kunnen spelen bij Oranje, al beaamt hij dat Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk het onbetwiste centrale duo vormen. "Ik vind hem als verdediger ook niet beter dan Stefan de Vrij, maar er kan toch iemand geblesseerd raken?"

"Hij kan er spelen, als Nederland in een systeem met drie centrale verdedigers speelt", vervolgt Mulder. "En hij kan toch ook voor de verdediging spelen? In potentie kan hij concurreren om een plek in de selectie." De analist vindt dan ook dat de 24-jarige Bazoer 'natuurlijk niet' moet ingaan op een eventuele uitnodiging van Curaçao en 'sowieso' moet wachten op een nieuwe kans bij Oranje. Zijn laatste optreden in Oranje dateert van juni 2016. "Als hij voor Curaçao gaat spelen, dan gooit hij het weg en kan hij niet meer terug. Hij is in potentie een speler voor het Nederlands elftal."

Jan van Halst denkt dat Bazoer 'te frivool' is om voor Oranje te spelen. "Maar dat maakt Vitesse nu wat het is", countert Ruud Gullit echter. Marco van Basten is benieuwd waar de keuze van Bazoer op zal vallen. "Als hij zegt: ‘Luister, ik ben serieus met mijn carrière bezig’, dan zal hij waarschijnlijk voor het Nederlands elftal kiezen. Maar als hij dat minder voor ogen heeft, kiest hij waarschijnlijk voor zekerheid." Hiddink gaf zondagochtend aan dat hij vooral naar spelers kijkt voor wie geen toekomst is weggelegd bij Oranje. "In principe moet je kijken van 'Goh, ik heb dadelijk geen kans bij Oranje, nou dan is er nog een tweede route'."