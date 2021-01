Ten Hag: ‘Als je ziet wat hij nu al brengt, maakt hij hele grote stappen’

Zondag, 31 januari 2021 om 20:08 • Laatste update: 22:03

Devyne Rensch had zondag tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ (0-3 zege) voor de eerste keer dit seizoen een basisplaats in een Eredivisie-duel. De achttienjarige verdediger hield het ruim een uur vol, waarna hij werd vervangen door Jurriën Timber. Ajax-trainer Erik ten Hag laat zich na afloop van het duel in het AFAS Stadion in gesprek met ESPN lovend uit over Rensch.

“De vraag stellen is hem beantwoorden. Wederom uitstekend. Hij is nog heel jong. Maar als je ziet wat hij nu al brengt, maakt hij hele grote stappen”, zegt Ten Hag over Rensch, die dit seizoen voorlopig acht wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde. De oefenmeester wordt tevens gevraagd naar de zaken op de transfermarkt. Het Algemeen Dagblad meldde zondag dat Ajax en Spartak Moskou een akkoord naderen over Quincy Promes, die tegen AZ negentig minuten op de reservebank bleef.

“Nee. Daar kan ik je op dit moment niks over vertellen. Of Van der Sar dat wel kan? Ik denk het niet, dan had ik dat geweten. Inkomende transfers kan ik je op dit moment niks over zeggen. Ik heb de technisch directeur nog niet gezien of gesproken”, vertelt Ten Hag over de transferperikelen bij Ajax. De trainer van de Amsterdammers is content met het optreden van zijn ploeg tegen AZ. “In hele fases ging het zoals we het vooraf bedacht hadden. Het is een uitstekende prestatie. We wilden de wedstrijd domineren. Dat betekent continu druk zetten en ook gevaarlijk worden aan de bal.”

“We hadden het over de aanvallende backs en dat is uitgekomen. Blind was zeker bij twee goals betrokken”, vervolgt de oefenmeester. “De beste fase vond ik de beginfase. We hadden ze meteen bij de strot en kregen een goede kans via Rensch. Het was een heel mooie aanval. Zo kregen we nog een aantal kansen en mogelijkheden in het begin. Het is heel moeilijk om negentig minuten lang de concentratie vast te houden. Vlak voor rust hadden we een fase waarin het even moeilijk was om de druk erop te houden. Dan komt AZ ook een paar keer en dan kan een wedstrijd kantelen. Daar moeten we voor waken.”

“Het is lastig om op zo’n veld echt goed te spelen, maar we hebben verdiend gewonnen”, zo analyseert Davy Klaassen bij ESPN het optreden van Ajax. “We leverden veel strijd, de spirit was daar. Misschien speelden we niet altijd even goed, maar zeker beter dan AZ. We hadden het nog wel beter kunnen doen. Zij gingen op een gegeven moment sneller in de één-tegen-één en dat konden we iets beter uitspelen.”

“Ik merk een hele goede spirit in het team. Deze maand heeft ook aangetoond dat we geen elftal, maar een team hebben. We hebben veel gewisseld in deze maand, maar zijn er niet echt zwakker op geworden”, concludeert de middenvelder, die het tweede Ajax-doelpunt in Alkmaar voor zijn rekening nam. Klaassen is bijzonder te spreken over het optreden van Edson Álvarez, die samen met Ryan Gravenberch het controlerende blok op het middenveld van de Amsterdammers vormde. “Hij speelde gewoon weer heel goed. Hij loopt veel dicht en dat vind ik heel knap na zo’n tijd waarin hij nauwelijks speelde. Dan zo’n niveau halen: klasse.”