Van Gangelen legt uit waarom Geertruida nooit interviews geeft

Zondag, 31 januari 2021 om 19:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:02

Lutsharel Geertruida behoorde zondag tot de uitblinkers bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-1 zege), maar verscheen na de wedstrijd niet voor de camera's. De rechtsback geeft zelden interviews en dat heeft volgens presentator Jan Joost van Gangelen niet te maken met onwil, maar met spraakproblemen: Geertruida stottert erg, geeft de verslaggever van ESPN aan bij Dit was het Weekend.

Van Gangelen vertelt dat de zender via sociale media vaak de vraag krijgt waarom Geertruida nooit voor de camera verschijnt. "We hebben het overlegd met Feyenoord en nu is er misschien wel een reden om het uit te leggen, want hij heeft weer goed gespeeld", legt Van Gangelen uit. "Hij stottert enorm. Daarom heeft Feyenoord in samenspraak met hem besloten om voorlopig geen interviews te doen. Ze hebben samen geprobeerd om iets op te nemen voor de fans, maar zelfs dat lukt niet. Dat is voor hem zelf natuurlijk ook heel vervelend. Hij vindt het ook oké dat we dat melden. Dat hebben we afgesproken met Feyenoord.”

Geertruida speelde een hoofdrol bij het eerste doelpunt van Feyenoord. Nadat hij Mauro Júnior het bos in stuurde, behield hij het overzicht en stelde hij Mark Diemers in staat om er 1-0 van te maken. Ook zijn defensieve taken deed hij naar behoren, merkt Mario Been op. "In de tweede helft hebben ze gevochten als leeuwen en hij is daar met name belangrijk in geweest." Arnold Bruggink roemt de multifunctionaliteit van Geertruida, die in zijn ogen ook kan inschuiven als rechtermiddenvelder; Kenneth Perez bestempelt hem als de revelatie van het seizoen bij Feyenoord. Bruggink kan zich daarin vinden. "Het gaat bij Feyenoord vaak over Orkun Kökçü, terwijl deze jongen van twintig ook geweldig speelt."