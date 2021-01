Perez ziet ‘grappige speler’ bij Ajax: ‘Heel veel zullen zeggen: ‘Hm, nee‘’

Zondag, 31 januari 2021 om 19:22 • Laatste update: 19:27

Daley Blind maakte zondag in de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ (0-3 overwinning) een uitstekende indruk op de analisten van ESPN. De Oranje-international werd in Alkmaar door trainer Erik ten Hag als linksback geposteerd, doordat Lisandro Martínez in het centrum van de defensie speelde. Kenneth Perez noemt Blind een ‘grappige speler’, maar benadrukt dat een trainer het wel in hem moet zien zitten om hem te laten renderen.

“Het is een keuze van de trainer geweest”, zo geeft Blind na afloop van het duel met AZ te kennen in gesprek met ESPN over zijn optreden als linksback. “Ik vul het op een andere manier in en weet wanneer je in dit systeem moet doordekken. Het is geen probleem om op een andere positie te spelen, Martínez deed het vorige week tegen AZ goed in het centrum. Dat waren de grootste beweegredenen om het zo te doen. Het pakte goed uit, denk ik. Het is voor mij geen probleem om van plek te wisselen. Ik denk dat we op deze manier heel veel voetballend vermogen hadden achterin. Dat konden we bij vlagen zien.”

“We hadden geen plan gericht op Koopmeiners, we hadden een plan voor AZ”, zo gaat Blind verder, als hij gevraagd wordt naar het ‘plan van Ajax met Teun Koopmeiners’. “We zaten overal kort op, we kwamen vaak winnend uit de strijd. Dan kom je in de wedstrijd. Als je Koopmeiners en Midtsjö niet aan het voetballen laat komen, valt veel van hun spel weg. Dat hebben we goed gedaan. We hadden goede momenten, maar verloren de bal soms ook te snel.”

“Dit is een grappige speler”, zegt Perez na het zien van het interview met Blind. “Daar moet een trainer het echt in zien zitten. Een trainer moet een soort van plan hebben hoe hij wil voetballen. Voor hoe er hier gevoetbald wordt, is hij een geweldige speler. Maar toen Mourinho bij Manchester United kwam, wist hij al dat het afgelopen was. Want als je de verdedigers in de tijd van Mourinho bij Manchester United hebt gezien, is dit het tegenovergestelde.”

“Ze hebben er helemaal geen boodschap aan dat je een geweldige inspeelpass hebt, dat je het voor iedereen het ziet. Nee, ze willen snelheid, koppen. Ik vind hem een heerlijke verdediger. Maar heel veel mensen zullen zeggen: ‘Hm, nee’”, stelt de oud-middenvelder van onder meer AZ, Ajax, PSV en FC Twente. “Voor Nederland vind ik hem geweldig”, zo haakt mede-analist Mario Been in. “Maar ik heb hem ook Europese wedstrijden zien spelen waardoor ik zeg: hij heeft één ding niet en dat is snelheid. Daar liet hij zich wel een aantal keer aftroeven.”

“Je moet een sterke speler, zoals Matthijs de Ligt, naast hem hebben. Dat is nu met Schuurs zeer onwennig. Aan de bal kan je geen betere vinden”, benadrukt Perez. Blind, die dit seizoen voorlopig 25 officiële wedstrijden speelde, kan ook op lof van Arnold Bruggink rekenen. “En hij kan naast centrumverdediger ook als linksback of controlerende middenvelder spelen”, zo besluit Bruggink.