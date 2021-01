Besiktas blundert tegen Trabzonspor en ziet fraaie reeks eindigen

Zondag, 31 januari 2021 om 19:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:40

Besiktas heeft zondag de eerste nederlaag sinds 13 december geleden. Na een fraaie reeks van tien zeges en één remise in de laatste elf officiële duels ging het team van Sergen Yalcin met 1-2 onderuit tegen Trabzonspor. Dat betekent dat Fenerbahçe koploper van de Süper Lig blijft, met één punt meer dan Besiktas. De voorsprong op aartsrivaal Galatasaray bedraagt twee punten.

Besiktas nam na een half uur spelen dankzij een fraaie aanval de leiding. Fabrice N'Sakala ging aan de linkerkant de combinatie aan, sprintte langs de zijlijn naar voren en gaf een goede voorzet richting de strafschopstip. Daar ontsnapte Vincent Aboubakar aan de aandacht van Vitor Hugo en hij kopte de bal richting de linkerhoek. Ugurcan Cakir zat nog aan de bal, maar de doelman kon het tegendoelpunt niet voorkomen: 0-1.

Trabzonspor dwong vlak voor de pauze de gelijkmaker af, al was het een combinatie van geluk én geblunder bij Besiktas achterin. Flavio kapte Josef aan de linkerkant van het strafschopgebied uit en zag vervolgens hoe zijn schot via het lichaam van Domagoj Vida en uiteindelijk Francisco Montero in het doel belandde. Doelman Ersin Destanoglu zat er nog met zijn vingertoppen aan, al was dat niet voldoende: 1-1.

Besiktas zag er na ruim een uur spelen in verdedigend opzicht ook niet goed uit toen Trabzonspor op 1-2 kwam. Na een korte hoekschop ontdeed Anthony Nwakaeme zich in het strafschopgebied makkelijk van Aboubakar en Rachid Ghezzal, om de bal vervolgens bij de volledig vrijstaande Vitor Hugo te bezorgen. De verdediger schoot het leer laag en hard in de linkerhoek achter Destanoglu.

De ploeg van Yalcin moest de laatste dertien minuten ook nog eens met tien man afmaken. Dorukhan Tokoz stond nog geen kwartier op het veld toen hij rood kreeg voor een flinke charge met gestrekt been op Flavio. De dienstdoende scheidsrechter trok onmiddellijk een rode kaart. Fenerbahçe speelt dinsdagavond uit bij het goed presterende Hatayspor, terwijl Galatasaray dezelfde dag in eigen huis aantreedt tegen het naar de vijftiende plaats afgegleden Istanbul Basaksehir. Besiktas wacht een dag later een uitduel met Antalyaspor.