Reda Kharchouch houdt erbarmelijke reeks van ADO Den Haag in stand

Zondag, 31 januari 2021 om 18:41 • Laatste update: 18:53

ADO Den Haag en Sparta Rotterdam hebben elkaar zondag in evenwicht gehouden. Even dacht ADO voor het eerst sinds een jaar tijd een thuiszege (de laatste dateert van 19 januari 2020 tegen RKC Waalwijk) in de Eredivisie te kunnen boeken, maar invaller Reda Kharchouch stak daar namens Sparta een stokje voor: 1-1. Door het nieuwe puntenverlies blijven de Hagenaren met 12 punten steken op de voorlaatste plek van de ranglijst; de ploeg van Henk Fraser staat met 23 punten twaalfde.

Trainer Ruud Brood was duidelijk niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in het midweekse duel met FC Groningen (3-0 nederlaag), want de oefenmeester liet drie spelers debuteren tegen Sparta: doelman Martin Fraisl en aanvallers Youness Mokhtar en Bobby Adekanye. Lange tijd leken de wijzigingen in de basiself niet het gewenste effect te sorteren, daar de Rotterdammers de touwtjes gedurende de eerste helft in handen hadden en ADO zelden gevaarlijk werd. Halverwege de eerste helft kreeg Mario Engels een goede mogelijkheid om de score te openen, maar hij was onnauwkeurig in de afronding en zag zijn volley van dichtbij over het doel gaan.

Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart. In een tijdsbestek van drie minuten ontstonden er drie goede mogelijkheden, waar uiteindelijk een treffer uit voortkwam. Eerst mikte Abdou Harroui namens Sparta een schot van buiten het zestienmetergebied rakelings naast de linkerpaal; vervolgens was het aan de andere kant doelman Maduka Okoye die een kopbal van Michiel Kramer met een katachtige redding tot een hoekschop verwerkte. Okoye moest alsnog een tegentreffer incasseren uit de corner die volgde. John Goossens had een fraaie trap in huis en bediende Tomislav Gomelt, die ter hoogte van de penaltystip de 1-0 binnenknikte.

Hoewel het kwalitatief niet overhield, wist Sparta in de tweede helft de duimschroeven verder aan te draaien. In de eerste fase na rust bleven grote kansen uit, al moest Fraisl nog wel redding brengen op een nieuwe poging van Engels. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal vonden de bezoekers alsnog de gelijkmaker. Lennart Thy haalde de achterlijn en trok de bal voor richting Reda Kharchouch, die slechts drie minuten in het veld stond en met een uitstekende kopbal doel trof: 1-1. Sparta ging nog nadrukkelijk op zoek naar de drie punten, maar de bezoekers konden de Haagse muur niet meer slechten.