Ajax zet in Alkmaar grote stap richting kampioenschap

Zondag, 31 januari 2021 om 18:34 • Dominic Mostert

Ajax heeft zondag een flinke stap gezet in de strijd om het kampioenschap van de Eredivisie. De koploper won met 0-3 van AZ en heeft daardoor een voorsprong van zeven punten op PSV, dat eerder op de zondag met 3-1 onderuit ging bij Feyenoord. Voor AZ kwam er een einde aan een eeks van zeven gewonnen competitiewedstrijden tegen ploegen uit de traditionele top drie. Het team van Pascal Jansen is de vierde plek kwijtgeraakt aan Feyenoord.

AZ trad aan zonder wijzigingen in de basiself, maar Ajax begon met vier nieuwelingen ten opzichte van het duel met Willem II. Lisandro Martínez, Perr Schuurs, Devyne Rensch en Dusan Tadic begonnen in de basis, waardoor Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Nicolás Tagliafico en Quincy Promes uit de opstelling verdwenen. Een van de nieuwkomers, Rensch, was verantwoordelijk voor het eerste doelgevaar. De rechtsback, die voor het eerst een basisplek kreeg in de Eredivisie, stoomde na zeven minuten op tussen Bruno Martins Indi en Owen Wijndal en dwong Marco Bizot tot een redding met de benen.

Zes minuten later ontstond vanaf de andere flank de gelijkmaker. Daley Blind bediende Davy Klaassen, die de bal slim door de benen liet gaan voor Sébastien Haller. De recordaankoop vond Antony, die naar binnen trok en de verre hoek uitzocht met het linkerbeen: 0-1. Halverwege de eerste helft bereidde Antony bijna het tweede doelpunt voor, toen hij uit stand een afgemeten voorzet verstuurde richting Klaassen. Diens kopbal werd door Bizot echter uit de bovenhoek getikt. Diezelfde Bizot verwerkte kort daarna een kopbal van Edson Álvarez: de middenvelder lag al op de grond, toen hij bij de tweede paal kon koppen na een corner.

AZ werd gaandeweg de eerste helft echter wat gevaarlijker. Dat resulteerde na 32 minuten in een grote kopkans voor Albert Gudmundsson na een voorzet van Jesper Karlsson vanaf de linkerflank. Gudmundsson had de nodige ruimte, maar kopte desondanks echt op André Onana. Op slag van rust moest de keeper van Ajax opnieuw ingrijpen na een kopbal van Gudmundsson. De aanvaller kon binnenknikken nadat Stengs de bal op zijn hoofd bezorgde, maar Onana kwam met een katachtige ingreep. Aan de overzijde voorkwam Bizot even daarvoor dat Tadic er 0-2 van maakte na vorbereidend werk van Rensch, waardoor het 0-1 bleef staan in de eerste helft.

Ook na de pauze kwamen er grote kansen voor Gudmundsson. Hij knalde hoog over toen Stengs de bal klaarlegde en even later belandde de bal van dichtbij op het hoofd van de IJslander, nadat een schot van Stengs de juiste richting miste; Gudmundsson moest snel reageren en kopte over. Het was echter Ajax dat niet veel later toesloeg in de omschakeling. Blind bediende Tadic, wiens afgemeten voorzet in het strafschopgebied aankwam bij Tadic. Die nam het leer op beheerste wijze uit de lucht: 0-2. De 0-3 van David Neres werd afgekeurd vanwege buitenspel van Haller in de aanloop naar de goal. Daardoor bleef AZ nog enigszins in de race, maar het afronden bleef een probleem: Myron Boadu liet negen minuten voor tijd een grote kans onbenut in de counter. In de blessuretijd maakte Neres na voorbereidend werk van Tadic alsnog de 0-3 en ditmaal was de goal geldig.