Giovanni van Bronckhorst wordt in China opgevolgd door landgenoot

Zondag, 31 januari 2021 om 18:24 • Laatste update: 18:47

Jean-Paul van Gastel heeft zijn eerste klus als hoofdtrainer te pakken. Zijn zaakwaarnemer bevestigt aan het ANP dat de 48-jarige oefenmeester zijn handtekening gaat zetten onder een eenjarig contract bij Guanzhou R&F. Van Gastel werkte vorig jaar al als assistent van Giovanni van Bronckhorst bij de Chinese club, maar de voormalig trainer van Feyenoord besloot Guangzhou R&F achter zich te laten om meer tijd met zijn familie te kunnen doorbrengen.

Van Bronckhorst had nog een doorlopend contract, maar besloot dat in december in te leveren. In zijn kielzog vertrokken ook zijn assistenten Van Gastel, Arno Philips en video-analist Yöri Bosschaart. Van Gastel keert nu dus terug naar Guangzhou R&F en is volgens BN DeStem afgelopen donderdag op het vliegtuig naar China gestapt. De oud-verdediger van onder meer Willem II en Feyenoord moet nu eerst drie weken in quarantaine, alvorens hij voor het eerst zelfstandig voor de spelersgroep van Guangzhou R&F zal staan. De Chinese competitie begint in maart.

Guangzhou R&F miste vorig seizoen de kampioensronde, maar slaagde er wel in om handhaving te realiseren in een play-out. Van Gastel heeft bij de Chinese club niet meer de beschikking over Richairo Zivkovic, die na een huurperiode is teruggekeerd naar Changchun Yatai. Mousa Dembélé maakt voorlopig nog wel deel uit van de selectie van Guangzhou R&F.

Van Gastel staat voor zijn eerste dienstverband als hoofdtrainer, nadat hij eerder jeugdtrainer was bij Feyenoord en ruim acht jaar als assistent van Ronald Koeman, Fred Rutten, Van Bronckhorst en Jaap Stam fungeerde bij de Rotterdammers. Na het ontslag van laatstgenoemde in oktober 2019, werd ook Van Gastel door Feyenoord op straat gezet. Van Bronckhorst nam Van Gastel vervolgens in januari 2020 mee naar Guangzhou R&F.