Luis Suárez schittert voor Atlético en laat cijfers bij Barcelona verbleken

Zondag, 31 januari 2021 om 18:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:28

Atlético Madrid gaat na zondag nóg steviger aan kop in LaLiga. Mede dankzij twee goals van Luis Suárez won het team van trainer Diego Simeone met 2-4 in en tegen Cádiz. De koploper heeft nu liefst tien punten meer dan regerend landskampioen Real Madrid, dat zaterdag in eigen huis van Levante (1-2) verloor en een duel meer in de benen heeft. Suárez is na zijn dubbelslag in het Estadio Ramón de Carranza voorlopig de nieuwe topscorer van LaLiga, met twee goals meer dan Youssef En-Nesyri van Sevilla: veertien om twaalf.

De eerste helft mocht er dankzij drie heerlijke goals absoluut zijn. Atlético was heer en meester in Zuid-Spanje, maar toch duurde het 27 minuten alvorens de bezoekers de leiding namen. Suárez had dit seizoen al met het hoofd, met links, met rechts en vanaf elf meter gescoord, maar uit een vrije trap ontbrak nog. Vanaf een meter of negentien schoot de Uruguayaan de bal fraai over de muur en in de linkerhoek achter doelman Jeremías Ledesma. Het was pas de tweede keer, na 29 pogingen, dat Suárez in LaLiga uit een vrije trap trefzeker was. Op 20 augustus 2016 deed hij dat namens Barcelona ook tegen Real Betis.

De gelijkmaker van Álvaro Negredo, enkele minuten later, was ook fraai. Thomas Lemar gaf aan de rechterkant te veel ruimte, waarna de veteraan de bal met een heerlijke curve in de linkerhoek achter Jan Oblak stuurde: 1-1. De eerste helft leek onbeslist te eindigen, maar een gelukkig doelpunt van Saúl Ñiguez schonk los Colchoneros een minimale voorsprong vlak voor rust. Lemar bracht de bal vanaf de rechterkant scherp naar binnen en vervolgens werkte Ñiguez de bal met een boog over Ledesma én in de verste hoek: 1-2. Een belangrijke treffer, ook omdat de middenvelder nog nooit een officieel duel met Atlético verloor waarin hij trefzeker was: veertig overwinningen en zeven remises.

Atlético kwam in de zeven minuten van de extra tijd met de schrik vrij toen de scheidsrechter naar de stip wees na een handsbal van Koke. Na overleg met de VAR kwam de leidsman terug op zijn beslissing en blijft Cádiz nog altijd de enige LaLiga-club die geen enkele strafschop vóór heeft gekregen. Enkele minuten na rust kreeg Atlético saillant genoeg wél een strafschop mee. De overtreding van Marcos Mauro op Lemar was echter duidelijk en Suárez verzilverde de elfmetertrap door Ledesma de verkeerde hoek in te sturen. De spits is pas de vierde speler ooit die in zijn eerste vijftien competitieduels voor Atlético veertien keer scoorde. Daar slaagden in het verleden alleen Pruden Sánchez (1940), Baltazar (1988) en Christian Vieri (1998) in. Ter vergelijking: Suárez kwam in zijn eerste vijftien LaLiga-duels in het tenue van Barcelona niet verder dan vier doelpunten.

Cádiz liet zich niet onbetuigd en zocht naar een aansluitingstreffer. Oblak doorzag een hakbal van Negredo bij de eerste paal en een harde voorzet van Fali eindigde zelfs op de lat. Suárez liet na om een hattrick te completeren en dat resulteerde in een spannende slotfase, daar Negredo negentien minuten voor tijd ook de 2-3 maakte. Hij profiteerde van passiviteit van Renan Lodi en José Maria Giménez in het strafschopgebied en schoot van dichtbij binnen. Oblak hield Fali en Ivan Saponjic in het restant van het duel van het scoren af en zijn inspanningen werd beloond. Drie minuten voor het einde tikte Koke de bal simpel binnen op aangeven van Ángel Correa: 2-4.