Petrovic debuteert met cruciale overwinning in degradatiekraker

Zondag, 31 januari 2021 om 16:24 • Laatste update: 18:07

Willem II heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis waren de Tilburgers met 2-0 te sterk voor FC Emmen. Het is groot succes voor de debuterende Zeljko Petrovic, die de club de eerste driepunter sinds de zege van 21 november vorig jaar op VVV-Venlo (2-1) bezorgde. Dankzij de overwinning op de Drentenaren verkleint Willem II, dat nu zestiende staat, het gat op de ranglijst met RKC Waalwijk tot twee punten; Emmen, dat tot dusver slechts zes punten verzamelde, blijft hekkensluiter.

Petrovic stuurde zijn ploeg in een 4-3-3-formatie het veld in tegen Emmen, en wijzigde het elftal alleen centraal achterin ten opzichte van het verloren duel met Ajax (3-1): Sebastian Holmén, die er tegen Ajax niet bij was vanwege de zwangerschap van zijn vrouw, kreeg de voorkeur boven Jordens Peters. In een weinig enerverende eerste helft waren het de bezoekers die via Michael de Leeuw de eerste kans van de wedstrijd produceerden; de spits zag zijn echter inzet rakelings naast gaan. De teams leken met een doelpuntloze tussenstand te gaan rusten, maar in de 38ste minuut brak de thuisploeg de ban.

Mats Köhlert bereikte met een fraaie steekpass bereikte Ché Nunnely, die in het zestienmetergebied ruimte voor het schot maakte en de rechterbenedenhoek vond: 1-0. Het was tevens het laatste wapenfeit van het eerste bedrijf. In de tien openingsminuten van de tweede helft was er al meer spektakel te beleven dan in de gehele voorgaande helft. Vlak na de pauze wisten de Noord-Brabanders hun voorsprong te verdubbelen. Kwasi Okyere Wriedt werd aangespeeld in de zestien en voorkwam dat zijn directe tegenstander de bal kon ontfutselen, waarna hij uithaalde en doelman Dennis Telgenkamp in de verre hoek klopte: 2-0.

Twee minuten na de Tilburgse treffer kreeg De Leeuw een levensgrote kans om de aansluitingstreffer te maken. Op de rand van het vijfmetergebied kreeg de spits het leer voor zijn voeten, maar Jorn Brondeel wist met zijn voet een tegentreffer te voorkomen. Even later deed ook Nikolai Laursen met een kopbal uit een voorzet van Glenn Bijl een duit in het zakje; het was echter wederom Brondeel die een doelpunt in de weg stond. Willem II kreeg via Wriedt nog een goede mogelijkheid om de genadeklap uit te delen. Hij zette de twijfelende Miguel Araújo op de rand van het strafschopgebied van de bal en zocht vervolgens de verre hoek, maar Telgenkamp bracht op fraaie wijze redding. Hoewel beide ploegen nog op zoek gingen naar een treffer, werd die niet meer gevonden.