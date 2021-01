Feyenoord recht de rug en rekent in één helft af met PSV

Zondag, 31 januari 2021 om 16:21 • Chris Meijer • Laatste update: 16:31

Feyenoord is er zondagmiddag na een reeks van drie Eredivisie-nederlagen op rij in geslaagd om weer eens te winnen. PSV werd door de ploeg van trainer Dick Advocaat in De Kuip getrakteerd op een 3-1 nederlaag. Feyenoord stond na de eerste helft al op een 3-0 voorsprong, door doelpunten van Mark Diemers, Steven Berghuis en Bryan Linssen. Ibrahim Sangaré deed kort na rust nog iets terug namens PSV, maar dichterbij wisten de Eindhovenaren niet meer te komen. De Rotterdammers nemen nu in ieder geval voor even de vierde plaats van AZ over, terwijl Ajax de voorsprong op PSV tijdens de ontmoeting met de Alkmaarders later deze middag kan vergroten tot zeven punten.

Na de verliespartijen tegen Ajax (1-0), AZ (2-3) en sc Heerenveen (3-0) koos Advocaat voor een verrassende spits. Linssen kreeg de voorkeur boven Nicolai Jörgensen en Lucas Pratto. Bij PSV kreeg Mauro Júnior een basisplaats, nadat hij midweeks met een doelpunt en een assist als invaller van grote waarde was geweest in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen, en dat ging ten koste van Adrian Fein, terwijl ook Mohamed Ihattaren moest plaatsnemen op de reservebank. In de eerste minuten golfde het spel op en neer en meldde PSV zich al in het strafschopgebied van Feyenoord, al kwam daar nog geen mogelijkheid uit.

De eerste mogelijkheid van het duel leverde namelijk direct een doelpunt op, aan de andere kant. Lutsharel Geertruida stoomde op aan de rechterkant van het veld en vond in het strafschopgebied Diemers, die met een lage schuiver na acht minuten spelen de openingstreffer op het scorebord bracht. Na de vroege 1-0 was PSV tot twee keer toe gevaarlijk, via Philipp Max en Mauro. Toch mochten de Eindhovenaren van geluk spreken dat het niet al na vijftien minuten 2-0 stond in het voordeel van Feyenoord. Na een afgemeten pass van Tyrell Malacia dook Linssen vrij op in het strafschopgebied, maar PSV-doelman Yvon Mvogo voorkwam een treffer.

Toch werd de marge al vroeg in de wedstrijd verdubbeld. Max bood Berghuis de ruimte om vanaf de rechterkant naar binnen te dribbelen en kon niet voorkomen dat de aanvoerder van de Rotterdammers kon uithalen. Zijn schot belandde op fraaie wijze in de verre hoek achter Mvogo. PSV gaf zich niet gewonnen en kreeg in het restant van de eerste helft mogelijkheden op de aansluitingstreffer, waarvan de grootste voor Eran Zahavi was. De Israëlische spits dook vrij op voor de neus van Nick Marsman, maar de doelman van Feyenoord kwam als winnaar uit de strijd.

Feyenoord kwam vervolgens in de eerste helft nog op 3-0. Jens Toornstra zette Linssen vrij voor Mvogo, die met een subtiel lobje werd verschalkt. De VAR controleerde nog of er sprake was van buitenspel, maar het doelpunt bleek geldig en zodoende stond Feyenoord voor de tweede keer in de clubgeschiedenis op een 3-0 voorsprong bij rust in een wedstrijd tegen PSV. Na rust zochten de bezoekers nadrukkelijk naar een snel doelpunt om weer terug te komen in de wedstrijd. Dat kwam er al na tien minuten in de tweede helft, nadat Marsman in eerste instantie nog reddend had opgetreden bij een kopbal van Zahavi.

Een vrije trap van Max werd door Sangaré gepromoveerd tot doelpunt. De middenvelder tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt voor PSV. Met ruim een uur op de klok kreeg Donyell Malen een grote kans op de aansluitingstreffer, nadat hij werd bediend door Max. De inzet van de spits werd echter gekeerd door Marcos Senesi. Enkele minuten later stond Marsman met een katachtige reflex een doelpunt van Malen in de weg. De doelman had ook een uitstekende redding in huis na een schot van de ingevallen Mohamed Ihattaren vanaf de rand van het strafschopgebied.

De aanhoudende druk van PSV op het strafschopgebied van Feyenoord nam in de slotfase wat af. Trainer Roger Schmidt probeerde nog iets te forceren door Yorbe Vertessen in het veld te brengen voor Max. Feyenoord slaagde er, zoals in vrijwel de gehele tweede helft, ook niet in om nog echt gevaarlijk te worden, waardoor er in de 3-1 stand geen verandering meer kwam. Voor Feyenoord wacht nu over een week de uitwedstrijd tegen FC Groningen, terwijl PSV een dag eerder bezoek krijgt van FC Twente.